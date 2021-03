Profesionales del Complejo Asistencial Angelino llamaron a chequearse anualmente para detectar a tiempo el glaucoma

Optometry concept. Male patient under optometrist optician examinination of eyesight in eye ophthalmological clinic

Sin síntomas ni molestias en sus inicios, como una patología silenciosa que puede producir la pérdida irreversible de la visión desde la periferia del campo visual hacia el centro, así se manifiesta el glaucoma, enfermedad que daña el nervio óptico, gatillada por el aumento de la presión dentro del órgano.

Cada 12 de Marzo, el equipo de Oftalmología del Complejo Asistencial “Dr. Víctor Ríos Ruiz” junto a la Agrupación de Pacientes con Glaucoma, AGRUPAG, conmemoraban esta efeméride con operativos masivos. De hecho, el año pasado 168 personas fueron examinadas, y de ellas 24 resultaron con sospecha.

Así lo recordó el oftalmólogo de CAVRR Guido Compagna, quien explicó que este tipo de actividades buscan contar con un diagnóstico precoz, para así evitar “que se siga dañando el nervio óptico, y por lo tanto la visión”. No obstante, advirtió que hay casos aún más complejos en que ni los fármacos, ni la cirugía permiten corregir la patología.

El diagnóstico se da tras una evaluación oftalmológica de rutina donde se realizan exámenes como la tonometría, la oftalmoscopía, la gonioscopía y la perimetría (examen de campo visual).

En ese contexto la Tecnóloga Médica Rocío Maurer precisó que lo ideal es que se efectúen estos análisis en el marco de “un control anual para las personas mayores de 40 años, o para pacientes que presenten antecedentes familiares de glaucoma”, quienes tienen más riesgo.

Tras la detección es necesario el tratamiento donde se utilizan gotas o colirios, cuya finalidad es disminuir la producción de humor acuoso o bien, facilitar su salida del globo ocular. En algunos casos, se puede usar la trabeculopastía o tratamiento con láser, con el cual también se puede disminuir la presión Intraocular.

Se estima que anualmente cerca de 1.500 personas de toda la provincia de Biobío se efectúan análisis en el Complejo Asistencial para confirmar o descartar que padecen dicha enfermedad.