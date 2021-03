El emprendedor angelino que dio un giro a su vida gracias a la miel de abejas

Los pequeños agricultores concentran cerca del 90% de la actividad productiva en Chile. Estos últimos años, la mayoría de ellos ha optado por innovar con sus emprendimientos para lograr una agricultura competitiva y sostenible.

Uno de ellos es José Miguel Pacheco, quien se dedica a la apicultura desde hace ya 17 años, en la comuna de Los Ángeles. En conversación con el diario La Tribuna, dio a conocer la historia de cómo llegó a ser un productor de miel de abejas junto a su esposa.

Pacheco, relató que su emprendimiento es un negocio familiar y comenzó motivado por conseguir tranquilidad económica para él y su familia, dedicándose solo a un rubro: la apicultura. “Llegó un momento donde me dedicaba a cuatro actividades a la vez, y trabajaba mucho para poder entregarle bienestar a mi familia, entonces, empecé a buscar algo que significara dedicarme solo a una cosa”, contó el agricultor.

Fue durante esa búsqueda cuando se percató, junto a su esposa Claudia, que sentía una gran atracción por la producción natural de miel. En ese momento, el emprendedor decidió adquirir algunas colmenas y “sin tener ningún conocimiento al respecto, comenzaron a aparecer abejas y enjambres en nuestras vidas. Me costó un poco atreverme, hasta que un día mi señora me llamó para decirme que me tenía una sorpresa, y cuando llegué a casa me di cuenta que ella junto a mi hijo se atrevieron a tomar un enjambre y ponerlo en un cajón de manzanas”.

Ese mismo día, el apicultor busco asesoramiento en el área de la producción de miel. “Fui dónde un amigo que me facilitó todo lo necesario para mantener los enjambres. Pocos días después nos dimos cuenta que había llegado otro enjambre, y así comenzó nuestra aventura con las abejas. Con mi señora empezamos a estudiar, aprender y trabajar. Íbamos a la biblioteca de forma periódica, a buscar libros sobre apicultura y además buscábamos información en internet”.

Respecto a eso, Pacheco agregó que “una vez que nos dimos cuenta que íbamos a trabajar con vida teníamos que hacernos responsable de ella. Tenemos un compromiso muy grande con las abejas”.

Con el tiempo José Miguel comenzó a apasionarse por la apicultura, y junto a su familia decidieron transformar su vida e irse a vivir al campo para adquirir mayor comodidad al momento de trabajar. “Cambiamos nuestra vida y nos fuimos a vivir a una zona rural, dónde seguimos desarrollando nuestro emprendimiento y seguimos creciendo. Al trabajar la apicultura tiene que haber esfuerzo y dedicación para lograr tener ganancia a futuro. De esta forma fuimos aprendiendo todos los días más, sin olvidar la importancia que tiene la apicultura para la vida humana y lo importante que son las abejas para el ecosistema”, expresó Pacheco.

El fruto del arduo trabajo de este agricultor fue la creación de la empresa Pachverg, junto a su esposa, dónde producen miel de distintas variedades.

Multifloral, monofloral y herbal son los distintos tipos de origen melífero que el apicultor comercializa a distintas personas. “Esto nos permite producir miel de distintos sabores, distintos colores, y distintas variedades florales. Una de las que más predomina en la zona es la miel de hierba azul. Estas variedades le entregan un valor agregado a nuestro producto”.

Además, Pacheco valoró la ayuda que reciben desde el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) para el crecimiento y la innovación de su negocio. Respecto a la colaboración de Indap, el agricultor explicó que “después trabajar duro, sin tantos conocimientos sobre el tema, empezamos a buscar ayuda y acudimos a Indap, dónde nos abrieron las puertas y hoy trabajamos con el apoyo de ellos.”

En relación a la importancia que tiene la apicultura en su vida, José Miguel manifestó que “lo que más me llama la atención es el efecto que provocan las abejas, a través de la polinización permitiéndonos tener frutas y hortalizas de buena calidad. Las abejas son recuperadoras del ecosistema que nosotros mismos hemos dañado”.

Además, Pacheco asegura que con los años la apicultura será una de las actividades esenciales en el mundo para lograr subsistir.