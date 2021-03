Funcionarios de Gendarmería preocupados por falta de vacunación a efectivos del recinto penal en Mulchén

Una denuncia por la falta de participación en el proceso de vacunación se realizó en la comuna de Mulchén por parte del personal de Gendarmería que desempeña labores en el Centro de Detención Preventiva CDP de Mulchén, desde donde sus dirigentes acusaron que “hasta el momento no han formado parte de este proceso de vacunación contra el coronavirus”. Y no solo eso; no han sido informados de cuándo podrían ser incorporados al proceso ni contar con una fecha clara que los incorpore.

DIRIGENTES GREMIALES Y SU PREOCUPACIÓN

El dirigente nacional de ANFUP, Eulogio Jeldres, suboficial mayor, expresó que existe inquietud entre los funcionarios debido a los riesgos a los que se enfrentan en el día a día, y a los que exponen también a sus familias. “La preocupación de nosotros con respecto a la falta de vacunación es para prevenir un posible contagio masivo acá en Mulchén, ya que los funcionarios están preocupados por sus familias. Si bien las visitas han sido reducidas en el centro, igual está la posibilidad de que se puedan contagiar los internos o por el tema de las encomiendas. Para nosotros es preocupante que exista, vuelvo a repetir, un contagio masivo en nuestro recinto y obviamente, nosotros queremos prevenir y resguardar la salud de nuestros internos, sus familias, además de nuestros funcionarios y sus familias”, puntualizó.

ALCALDE DE MULCHÉN: “ESTAMOS GESTIONANDO UNA SOLUCIÓN”

Por su parte el alcalde de Mulchén Jorge Rivas se reunió con el funcionario de Gendarmería y dirigente gremial para abordar la situación que aflige a los funcionarios del recinto penitenciario. Al finalizar el encuentro, la autoridad comunal manifestó “estamos gestionando con las autoridades políticas, y también lo vamos a hacer con el seremi de Salud, y con todos aquellos con quienes tengamos que conversar para poder solucionar este problema y responder a una necesidad que es urgente como es la vacunación de los funcionarios y funcionarias de Gendarmería de Chile, y en especial en nuestra comuna de Mulchén”.

En esa misma línea Rivas confirmó acercamientos con la máxima autoridad provincial y adelantó que espera resultados favorables: “Hemos conversado este tema al gobernador y hemos sido bien acogidos. Yo creo que pronto se les va a encontrar solución”.

Además agregó que “quiero entender que aquí quizás haya habido un malentendido, los funcionarios de Gendarmería son funcionarios públicos, pertenecen al Ministerio de Justicia, y por supuesto es importante que ellos también lo antes posible cuenten con esta primera dosis porque la han estado esperando durante toda esta semana”. Finalmente envió un oficio al seremi de Salud de la región del Biobío Héctor Muñoz, con fecha 5 de marzo del año 2021, abordando esta situación que afecta a los funcionarios del Centro de Detención Preventiva.

SEREMI DE SALUD: “ESTÁN CONSIDERADOS ANTES DEL 31 DE MARZO”

Consultado por Diario La Tribuna ante esta situación, en el balance de este martes, el seremi de Salud Héctor Muñoz indicó que “cuando programamos el proceso de vacunación, nosotros programamos que antes del 31 de marzo tienen que vacunarse todas las personas de grupos priorizados o grupos de riesgo. Por lo tanto, ellos están contemplados para las próximas semanas antes del 31 de marzo, así está estipulado. Tuvimos que ordenarlo vía resolución. Los grupos están calendarizados semana a semana para no tener algún problema en el sentido de las aglomeraciones, por lo que ellos están priorizados en el grupo 1-F antes del 31 de marzo, así lo tenemos estipulado, y esas vacunas para ellos están aseguradas”, finalizó.