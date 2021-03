El complicado momento que enfrenta la librería angelina El Barquito

La crisis económica provocada por la pandemia no deja libre a ningún comerciante angelino. Son distintos los testimonios de pequeños emprendedores que se han visto afectados por las cuarentenas al tener que cerrar sus locales para evitar multas y sanciones.

En el contexto del inicio de clases los comerciantes de útiles escolares están viviendo un momento crítico, al no poder vender estos artículos que no son considerados como esenciales.

Precisamente, esta situación la enfrenta la librería angelina El Barquito, negocio familiar que comenzó en el año 1978 y que hoy cuenta con dos sucursales en Los Ángeles.

El gerente general de la librería, Alfredo Sufán, relató que han sido meses muy difíciles más aún con las medidas restrictivas de cuarentena impuestas para el comercio, en desventaja con las grandes cadenas de supermercados respecto a la venta de artículos escolares, argumentó. “Cuando empezó la pandemia, tuvimos que reacomodar nuestra actividad y empezar a vender elementos como mascarillas, guantes, amonio cuaternario, alcohol gel, etcétera. Esto lo hicimos para comenzar a trabajar algo sin la presión de haber entrado en la primera cuarentena”, contó Sufán.

En relación a lo mismo, el gerente expresó que “lamentablemente en este tipo de situaciones nadie dice te vamos a pagar los impuestos, los sueldos, o nosotros le vamos a pagar al banco por ti. Lo que si hacen es ofrecerte créditos, en mi caso me ofrecieron un crédito Fogape que era una miseria. Así que me ajuste a la realidad, no despedí a nadie y comencé a hacer acuerdos de reducción de jornada.”

Debido a esto, las ventas en la librería disminuyeron, y con el confinamiento en la comuna el negocio se vio en la obligación de cerrar sus puertas para no enfrentarse a multas ni sumarios sanitarios.

Frente a esa situación, el gerente de la librería manifestó que “creo que se debería haber organizado de forma más estructurada el proceso de vacunación lo cual da más tranquilidad y seguridad. Mi mamá fue profesora y yo entiendo cómo funciona el sistema educativo, por lo tanto creo que aquí el ministerio se apresuró mucho, deberían haber analizado bien cuál era la mejor forma y la mejor fecha para empezar las clases.”

En relación al actual escenario económico, Sufán expresó que sería aún más difícil asumir el fracaso de una segunda temporada escolar, como ya lo fue el año pasado, porque es en este período donde se juntan la mayoría de los recursos que permiten subsistir el resto del año.

En la misma línea, el gerente de El Barquito, se refirió a la situación que enfrentan los pequeños locales respecto de las grandes cadenas de supermercados, “es completamente injusto que estas grandes cadenas puedan vender sin ninguna restricción artículos escolares, uniformes, calzado y todo lo relacionado con el retorno a clases. Es muy contradictorio porque los materiales que nosotros vendemos si son esenciales, independiente si las clases son online o presenciales.”

Además, agregó que “no puede abrir una juguetería, un local de uniformes ni una librería; pero sí pueden abrir los grandes supermercados que venden todo eso, entonces creo que ahí no hay ningún criterio. La ley no está siendo justa ni equitativa y los fiscalizadores tampoco porque a los supermercados no les dicen nada.”

En relación a esto, Sufán manifestó que no es solo el rubro de los artículos escolares que se vio afectado por esta crisis. Otros pequeños comerciantes que venden uniformes, calzados, calcetas y todos elementos necesarios para los estudiantes en su año escolar, también viven la crítica situación que ha dejado la pandemia por Covid-19.

Por esto, realizó un llamado a las autoridades a que “con un criterio más transversal pensarán que hay rubros que efectivamente están apoyando a nuestros hijos en la educación, por lo tanto no se les puede impedir que vendan estos artículos, eso sería lo más adecuado y lo más justo porque hoy no estamos en igualdad de condiciones.”