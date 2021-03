En el Biobío: Personas con discapacidad recibirán certificados habitacionales del Minvu

Personas con discapacidad en la región, derivadas del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), recibirán los certificados habitacionales para cumplir el sueño de la casa propia. Esto será logrado gracias a un convenio firmado entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y el Senadis.

En el convenio, el Minvu se compromete a gestionar para las personas con discapacidad un acceso preferencial a los programas habitacionales y urbanos que mejor respondan a sus necesidades.

Al respecto, el seremi de Vivienda y Urbanismo, manifestó que “es una muy linda noticia y un sueño que hoy estamos haciendo realidad gracias a este trabajo en conjunto con la Senadis, que nos permite apoyar de manera especial a familias que tengan alguna capacidad distinta. Nosotros no creemos en discapacidad, creemos en que hay diferencias y que esas diferencias tienen que abordarse mejor como sociedad, y eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno para que puedan tener una ayuda especial, a través de un subsidio que les permita lograr el sueño de la casa propia.”

Por su parte, el Senadis tendrá como misión promover el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su inclusión social y eliminar cualquier forma de discriminación. Frente a esto, la directora del Senadis, Carola Campos, explicó que “para acceder a este beneficio tienen que acercarse hasta la dirección regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, para nosotros tomar contacto y realizar las coordinaciones. Este convenio es principalmente para aquellos casos de impacto social, por eso también requieren una evaluación en conjunto con la Seremi de Vivienda.”

Tres familias de la región ya recibieron sus certificados habitacionales gracias al convenio Minvu-Senadis. Una de las beneficiadas es Eliana Toledo, quien cuida a su hija con Síndrome de Down. “Muy emocionada por mi hija, porque pensé que nunca lo iba a lograr obtener, yo ya voy a cumplir 50 años. En este momento vivo en Centinela Uno, arriendo un departamento en que no caben las camas. Tuve que desarmar una y cortarla para armarle una cama a mi hija, yo duermo en el suelo. Esto me va a permitir tener una mejor vida”, manifestó la mujer.

Desde la Seremi de Vivienda mencionaron que trabajan constantemente para ejecutar políticas y programas que favorezcan las estrategias de desarrollo inclusivo, con el fin de que se puedan llevar a cabo proyectos habitacionales que ayuden en un futuro a otras familias del Biobío.