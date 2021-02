Los puntos de vista de legisladores del distrito 21 por llamado presidencial a “mesa de unidad nacional”

Los legisladores del Distrito 21 dieron a conocer sus puntos de vista sobre el llamado a una mesa de unidad nacional realizado por el Presidente Sebastián Piñera, a raíz de los hechos registrados durante esta semana en las provincias de Biobío, Malleco y Cautín.

Los incidentes terminaron con camiones quemados, tomas de terrenos agrícolas desalojados por personal policial en La Araucanía luego de enfrentamientos entre agricultores y comunidades. La provincia de Biobío no estuvo ajena a esta realidad ya que en la madrugada de este miércoles, trabajadores forestales que viajaban en un bus fueron secuestrados por encapuchados armados, quienes además dispararon a un camión que transitaba por la Ruta 5 Sur, cuyo conductor salió ileso.

Diario La Tribuna se contactó con Joanna Pérez y Cristóbal Urruticoechea, legisladores por el distrito 21, para conocer su opinión frente a los episodios de violencia y, de manera especial, sobre las declaraciones del Jefe de Estado y la visita del ministro del Interior Rodrigo Delgado a la macro zona sur.

JOANNA PÉREZ

La diputada de la Democracia Cristiana Joanna Pérez, consultada sobre el llamado a la mesa de unidad nacional, aseguró que “sin duda que nunca vamos a estar ajenos a algún llamado que haga la autoridad máxima del país en materia de seguridad o en cualquier otro tema que sea propio de la ciudadanía y que sea prioritario, como es el caso de la seguridad y reestablecer el Estado de derecho y por cierto condenar los hechos de violencia y coordinar todo un accionar del Estado, hablo de ministerios, policías, y todo lo que se tenga que dar en esta zona”.

En esa misma línea, afirmó que “esto no solo puede ser algo decorativo o solo un anuncio. Ha estado el ministro del Interior en la zona y lamentablemente hemos sido informados por la prensa, ahora está bien que venga, pero si él quiere un acuerdo, se debe sustentar en acciones, en un trabajo coordinado, y quiero saber con quién el Presidente quiere el acuerdo político”.

A su juicio, “si no somos considerados los parlamentarios y los actores propios – ya que muchas veces ni siquiera los alcaldes del territorio han sido considerados-, entonces uno dice que si no trabajamos todos unidos de manera trasversal en combatir los hechos de violencia y todos los actos que se dan en la impunidad en este territorio, yo realmente lo lamento”, precisó la diputada.

Joanna Pérez

CRISTÓBAL URRUTICOECHEA

Por su parte, el diputado Cristóbal Urruticoechea fue enfático al indicar que “cualquier asomo de arreglo o siquiera de alivio de la situación pasa por el gobierno. Pero el gobierno está en los huesos y los terroristas y sus aliados políticos lo saben. Ellos nunca se habían enfrentado a un gobierno tan débil”.

Desde su punto de vista, “aun así, el ejecutivo debe exigir estado de sitio. Si en el Congreso se rechaza, veremos quienes son los que instigan y apoyan (por acción u omisión) a las hordas que siguen asesinando, quemando y destruyendo”.

En relación a los llamados a unidad, el parlamentario por el distrito 21 comentó que “no se debe insistir en nuevos acuerdos políticos por varias razones: la primera, no tiene sentido alguno ni el diálogo, ni los acuerdos puesto que con el terrorismo no se dialoga, se derrota. Y dos, porque sencillamente parte de la izquierda por más que prometa, miente y no cumple acuerdos. Recuerde el acuerdo adoptado el 18 de Octubre, a los pocos días la izquierda ya estaba acusando al Presidente de la República en el Congreso y los actos de violencia continúan. Además, para llegar a estos acuerdos pretenden negociar con lo intransable como la constitución, por ejemplo”.

Al ser consultado sobre su llamado a decretar Estado de sitio en la macrozona sur, Cristóbal Urruticoechea indicó que “hay que dejar claro que esto nada tiene que ver con alguna deuda del Estado con alguna comunidad indígena. Esto tiene que ver con grupos organizados apoyados por poderes políticos que buscan desestabilizar los pilares fundamentales de nuestra sociedad, poniendo en jaque a las instituciones con un solo fin: arruinar el país y así llegar al poder. De otra manera no les alcanza. Y lo hacen escondiéndose cobardemente detrás del pueblo mapuche los que hoy están enfermos de miedo conviviendo entre grupos paramilitares y han pasado a ser víctimas silenciosas del terrorismo en Biobío y Arauco”, finalizó el parlamentario.