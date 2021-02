UCM Scott Los Ángeles le dice adiós a su emblemático presidente

Fundado el 15 de enero del año 2015, el club de ciclismo angelino UCM Scott ha logrado congregar de forma transversal en sus filas a deportistas de todas las edades, al igual que organizar competencias reuniendo a la élite del ciclismo nacional y respecto a lo competitivo marcar presencia en los más prestigiosos podios del mountain bike chileno.

Desde sus inicios, la dirección del club ha estado bajo la mano de su presidente Luis Pino, quien desde una idea y la premisa de promover el deporte y la vida sana en la capital provincial de Biobío creó la entidad – Unión Ciclismo de Montaña- UCM, al alero de la marca Scott.

“Después de 6 años bajo la dirigencia de este emblemático club he tomado la decisión de renunciar al cargo, ya que mis exigencias laborales me imposibilitan estar en dos frentes. El deporte es muy importante –es vida-, requerimos una persona que pueda dedicar todo el tiempo necesario. Estamos muy felices de todo lo que hemos logrado a través de estos años con mucho esfuerzo. Agradezco mucho a nuestros deportistas y dirigentes”, precisó Luis Pino ex presidente del combinado pedalero en el marco de su despedida.

Relativo a su balance competitivo el ex directivo valoró los campeonatos nacionales ganados por el referente local Manuel González y también las destacadas actuaciones de la familia Medina. Asimismo el ejemplo que significa para el mundo del deporte provincial la permanencia del ciclista sénior Plácido Palacios. “Es imposible nombrar a todos los corredores, pero sí puedo reconocer que todos quienes han vestido nuestra tricota lo han hecho con garra y valentía”, finalizó Pino.

PROYECCIÓN Y BALANCE

Los ciclistas locales siempre se han caracterizado por promover permanentemente valores como el respeto y la solidaridad. Estando permanentemente apoyando a instituciones que lo necesitan como es el caso del Liceo Agrícola El Huertón y Fundación Integra. Además de participar activamente junto a la Municipalidad angelina en diversas actividades de enfoque social y recreativo.

“Estoy muy contento por todos nuestros logros, sin embargo solo nos faltó concretar el consolidar un terreno que nos permitiera a futuro postular a la construcción de una sede para todos los ciclistas de Los Ángeles”, relató Luis Pino.

Uno de los principales objetivos de la institución deportiva es ser un permanente actor social en la comuna de Los Ángeles y en toda la provincia de Biobío.

TRADICIÓN

Los pedaleros locales también han creado una gran tradición a nivel nacional, ya que una vez al año se realiza la competencia “Desafío Copa UCM Scott, Fundo Los Maitenes”, instancia que congrega alrededor de 300 ciclistas y dentro de ellos a la élite nacional de la disciplina donde participantes de todas las edades ponen a prueba su destreza y capacidades para enfrentar un circuito totalmente diseñado por bikers, en un entorno natural único con grandes relieves naturales y distintos tipos de suelos, acompañados por el curso del río Huaqui.

El gran alcance que ha obtenido el campeonato sugiere una oportunidad de lograr posicionar el ciclismo de montaña como un rostro representativo de Los Ángeles.

Desde la directiva del club precisaron que siempre y cuando la contingencia sanitaria lo permita este 2021 estarían encantados de darle vida a una nueva versión de este gran desafío deportivo.

Cabe destacar que en su última versión el certamen premió a los competidores con cuatro bicicletas Scott y también con más de $2.000.000 en premios.