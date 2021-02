Yasna Riffo: “Para mí es muy importante ver que soy el ejemplo para muchos jóvenes”

Sin duda han sido tiempos complejos para muchos deportes consagrados y, por supuesto, para las disciplinas que están en desarrollo. El powerlifting es una práctica que ha crecido a pasos agigantados en todo el territorio nacional, caracterizándose por la constancia y esfuerzo que requiere, tanto en sus entrenamientos como en las competencias.

No solo consiste en levantar cargas de pesos, sino que también está relacionado con una estricta dieta y estilo de vida.

En la provincia de Biobío existen numerosos exponentes de esta disciplina deportiva, entre ellos destaca Yasna Riffo, “La Dama de Hierro”, quien representando al club local Vikingos, ha logrado cosechar una prolífera carrera de prestigio internacional.

Una de sus últimas participaciones fue en el Campeonato Mundial PowerLifting Bench Press, Push-Pull y Deadlift, realizado en Florianópolis, Brasil, donde la atleta angelina logró el primer lugar en la categoría Open y Master 60 kg, de igual forma en las series power completo-peso muerto, adjudicándose cuatro medallas de oro, más el trofeo al mejor peso muerto femenino, reafirmando su gran calidad deportiva.

En 2017, “La Dama de Hierro” se consagró campeona mundial en Argentina, tras lograr levantar un total de 365 kilos, con lo que pasó a ser atleta de elite de GPA (Global PowerLifting Alliance). En la misma competencia logró adjudicarse un récord mundial en la categoría peso muerto, donde arrasó con todos levantando un total de 160 kilos.

La deportista conversó en exclusiva con Diario La Tribuna respecto a cómo ha logrado afrontar estos meses de pandemia entrenando desde casa, compatibilizando al mismo tiempo sus estudios y el rol de madre.

¿Cómo fue el abrupto cambio de disminuir el ritmo de entrenamiento y trasladarse desde el gimnasio hasta el hogar?

Todo esto significó un cambio bastante brusco para todos nosotros, ya que cuando inició la pandemia, nos estábamos preparando de cara a uno de los campeonatos más importantes que se hacen en Chile, el “Apertura de Quirihue”, donde quedó todo en veremos. Teníamos todo listo y organizado, quedamos hasta el día de hoy a la espera respecto a las competencias en Chile.

Yo me tuve que reinventar en mi casa, ya que entrenaba en un gimnasio regularmente, por lo que adapté un espacio especial, donde empecé a entrenar de manera fija desde que estamos en pandemia.

Fue difícil en un comienzo porque entrenar sola no es lo mismo que estar con los compañeros, a veces uno no tiene mucho ánimo. Sin embargo, me sirvió mucho que comenzaran a llamarme compañeros de todo Chile e incluso de otras partes del mundo. Me sorprendí al ver que yo servía de apoyo para otras personas y comencé a realizar videos de motivación con cosas muy sencillas. Para mí fue importante ver que soy el ejemplo para muchos jóvenes que están iniciando en este deporte.

¿Cómo abordará las competencias esta temporada 2021?

Yo no dejaré de lado las competencias, para mí lo primero es el deporte, estoy esperando que llegue mi título profesional de Técnico en Enfermería Nivel Superior. Ahora pude volver a entrenar de lleno, pero estuve bastantes meses dedicada a mis estudios, sobre todo a la realización de mi tesis. Con muchos años como ama de casa, la verdad fue difícil hacer una tesis, me mantuvo con un nivel de estrés muy elevado. Logré sacar mis estudios y continuar mis entrenamientos.

Voy a participar próximamente en marzo en esta nueva versión del campeonato nacional de apertura en Quirihue 2021, donde podré medirme contra los mejores competidores del país.

¿Qué mensaje entregaría a la comunidad deportiva y principalmente sus seguidores?

Yo desde mi experiencia les diría a todos los jóvenes que sigan adelante entrenando, aprovechando todo su ánimo y energía. Es importante que no se frustren, con paciencia lo podrán lograr, siendo perseverantes y disciplinados.

Cuando uno quiere, se puede, independiente del área que sea uno, siempre como mujer y como mamá se reinventa.

Es importante seguir adelante y luchar siempre por sus objetivos. Es muy lindo para mí poder entregar un mensaje de aliento a todos quienes están iniciando en el powerlifting y poder ser un punto de inspiración para ellos y ellas.

EL LEVANTAMIENTO

El powerlifting o levantamiento de potencia es una disciplina de fuerza donde los participantes deben levantar el mayor peso posible en tres movimientos básicos diferentes. Estos movimientos son el press de banca, la sentadilla y el peso muerto.

La diferencia más obvia entre el powerlifting femenino y el masculino es la cantidad de masa muscular que se puede desarrollar. En las mujeres, el tren superior es más pequeño y menos musculoso, lo que hace que su press banca sea mucho menor.

En este contexto, las mujeres tienen una mayor flexibilidad, lo que les permite no tener problemas en la profundidad en sentadilla o asumir una mejor posición inicial en peso muerto.