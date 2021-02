Armando Queupil: El cantor campesino de Biobío logra nominación a premios Pulsar 2021

La música de nuestra provincia comenzó de buena forma este 2021 debido a la postulación de artistas de nuestra zona a los premios Pulsar 2021, el mayor reconocimiento que se le entrega a los creadores nacionales por sus trabajos en diferentes géneros, estilos y manifestaciones artísticas vinculadas a la música a lo largo del año. La actividad es organizada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales SCD, y que desde el año 2015 promueve el valor a la creación musical nacional, difundiendo y galardonando numerosas obras en más de 20 categorías.

En esta caso se trata de Armando Queupil, folclorista y cantor campesino de la provincia de Biobío, proveniente de la zona cordillerana, quien junto a su guitarra, la “Sinforosa” ha sido postulado a la categoría de “Mejor artista de música de raíz” de este año 2021, representando a la canción popular y tradicional de este rincón de la región del Biobío.

LA SORPRESA DE SU POSTULACIÓN

Frente a esta postulación, diario La Tribuna se contactó con Armando Queupil, quien comentó que esta nominación lo tomó por sorpresa. “De partida yo no tenía idea, el sello discográfico Master Media me comunicó que estaba nominado a estos premios que realiza la SCD, entonces me pilló de sorpresa, pero a la vez gratamente sorprendido en realidad porque no me lo esperaba, ya que esto es el resultado del trabajo que veníamos realizando con el sello y el alcance que ha tenido nuestra música con las plataformas, así es que de alguna manera hemos tenido humildemente que asumirlo y también sentirnos con la responsabilidad de representar el folclor de raíz de nuestra zona”.

Queupil recordó sus inicios en la creación artística. “Partimos en esto trabajando en la Agrupación de Aukin Mawida, para después hacer algo como solista, y ya desde eso han pasado como 10 años, donde ya tenemos cuatro producciones que están ahí a disposición en las plataformas, y en algún minuto también estuvieron de forma física en algunos quioscos y disquerías. En realidad, me ha ido bastante bien porque la gente se siente identificada, entonces hoy por hoy, la gente se ha ido actualizando un poco y ha seguido mi trabajo a través de las plataformas, entonces ahí tenemos una manera más directa, por así decirlo, donde se va midiendo el consumo de la música, por llamarlo así”.

ESTILO MUSICAL CAMPESINO

Consultado sobre su estilo y su forma de interpretación musical, Armando Queupil es práctico al indicar: “bueno, lo mío en realidad, más que ponerle la chapa de folclorista, me queda más cómodo y me identifico más como cantor nada más, cantor campesino. Eso da pie a representar aquellas actividades que siempre se hicieron en el campo, las fiestas campesinas, las trillas a yegua suelta en esos tiempos, donde se daba pie a escuchar mucha música, como corridos que vinieron desde el movimiento mexicano, y todo eso ha ido nutriendo el trabajo que he ido recopilando y llevándolo a los discos al grabarlos; un repertorio que en realidad es muy variado de recopilaciones de canciones antiguas, algunas nuevas, algo de mi trabajo, de mi creación, y eso ha ido tomando una forma donde la gente se identifica, y sobre todo la gente campesina”.

Particularmente, Armando Queupil profundizó en este ritmo y estilo musical que ha identificado a gran parte de la cultura campesina y a familias que han rememorado éxitos de antaño gracias a su trabajo musical. “Hay varias cosas que convergen ahí, como el ritmo de la música que la gente sigue mucho, y hay obras que se han ido traspasando de generación en generación, de cantora tras cantora, y se han mantenido, y que la gente lo siente de raíz. El estilo además ha gustado bastante al ser representativo, y yo creo que eso mismo ha visto la gente que trabaja en la SCD o la gente que está viendo todo esto, y ver quiénes califican a este premio”, relató.

Finalmente, Queupil expresó que más allá de ganar o no el galardón, el hecho de estar nominado ya es una responsabilidad y la reafirma en el sentido de ser responsable, de continuar trabajando para la gente que se identifica con este estilo musical campesino, y seguir avanzando en promover la música tradicional chilena de nuestra provincia.