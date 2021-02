Gerenta de Embalajes Standard: “quiero pedirte a la autoridad sanitaria que nos ayude a esclarecer de dónde se generan los 701”

Gerenta Embalajes Standard: “quiero pedirte a la autoridad sanitaria que nos ayude a esclarecer de dónde se generan los 701”

***Yenny Sotomayor, gerenta comercial de la empresa indica que se hicieron 221 exámenes PCR y todos dieron negativo.

Ante la información que dio a conocer el delegado de salud en la provincia, Cristóbal Vidal quien informó que “ya llevamos 170 casos confirmados de Covid-19, donde 60 son laborales, 110 familiares, en los contactos estrechos 506 del tipo familiar y 25 laborales lo que nos da en total son 701 personas implicadas en este brote y hasta el momento tenemos 70 casos activos”.

Ante la declaración de la entidad sanitaria, diario La Tribuna se contactó con la gerenta comercial de la empresa Embalajes Standard, Yenny Sotomayor, quien indicó que “yo comprendo que la autoridad tiene el derecho a entregar información, pero lo que yo le pido a la autoridad sanitaria que nos ayude a esclarecer de dónde se generan los 701 casos, que a mí no me cuadran, porque yo estoy viendo que se está afectando a la gente que trabaja en la empresa y a las familias de estas”.

Sotomayor agregó que “necesito que alguien me ayude a revertir esta situación, en términos de que a mí me ponen prohibición de funcionamiento, porque acá hay que dejar en claro que no es lo mismo que clausura, porque a mí me levantan el acta de lo que el Seremi me deja, donde yo cumplo y se suspenden la medida”.

Por lo mismo, la encargada comercial de organización manifestó que “se ha tergiversado la información dramáticamente, tenemos un sumario como empresa abierto y siete a trabajadores que fueron descubiertos en sus horarios de trabajo en una supervisión de la Seremi, usando la mascarilla al mentón, cuando la gente le da calor o cuando no pueden respirar se bajan la mascarilla y esto no significa que no tenga su tapa boca, la tiene enganchada en las orejas y la está usando en la pera”.

La gerenta además indica “la dotación de nuestra empresa va entre los 350 o 380 trabajadores, hay varios obviamente con licencia y desde hace un año que comenzó esto a la fecha, si tenemos cerca de cincuenta y tantos casos, que son los que están con en cuarentena y en los activos ahora tenemos un poco más de veinte”.

La profesional fue enfática en decir que “estos casos no son laborales, no son producto de la empresa, son casos de gente que se juntó en navidad y año nuevo con otras personas que venían de Santiago, Talca y Curicó y solo se reunió con sus familias o sus amigos y que lo permitido por las autoridades gubernamentales y otra gente que ha salido con permiso de vacaciones y lamentablemente no se ha exigido el PCR al regresar de vacaciones y han vuelto con covid, pero que a mí me atribuyan como responsabilidad de un brote por más de 60 casos, eso es falso”.

Por último, la representante dijo que se practicaron 221 exámenes de PCR por un laboratorio autorizado por la Seremi y todos arrojaron negativos “lo que más me importa a mí como gerenta, es reactivar la fuente laboral de los trabajadores y que además no se les apunte con el dedo, como una empresa causante de un brote en Los Ángeles”.