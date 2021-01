Danny Boyle dirigirá serie biográfica sobre los Sex Pistols

El cineasta británico Danny Boyle será el encargado de dirigir la serie que contará la historia de la mítica banda de punk rock, Sex Pistols, que comenzará su producción en marzo y ya confirmo parte de su elenco, que hasta ahora estaría integrado por Maisie Williams, quien interpretó a Arya Stark en Game of Thrones, Toby Wallace y Anson Boon.

El británico conocido por dirigir cintas como Trainspotting, Slumdog Millionaire y Steve Jobs, será el cabecilla del proyecto que relatará la breve pero intensa historia de uno de los precursores del punk a través de la serie titulada “Pistols”. La producción contará con seis episodios y será transmitida por la cadena FX y BBC.

Nick Gard, presidente de la programación original de FX Entertainment, entregó el anuncio y manifestó su entusiasmo de trabajar con Boyle

“Es genial estar de vuelta en el negocio con Danny Boyle. Steven Jones estuvo al centro de la tormenta que remeció el rock establishment, y estamos encantados de tener a Danny y al resto del equipo creativo para contar su historia como un miembro de una de las bandas más célebres de la música: los Sex Pistols”, dijo Grad.

El conjunto compuesto por cuatro jóvenes británicos rebeldes e inadaptados estuvo activo entre los años 1975 y 1978, logrando publicar solo un álbum de estudio titulado “Nevermind the Bollocks. Here is the Sex Pistols”. La importancia de esta banda radica en ser uno de los estandartes más flameantes en lo que al origen del punk rock se refiere. Su actitud rebelde, anarquista, contestataria e irreverente les significó el potenciar el rol de los jóvenes en la sociedad británica, quienes vieron encarnados en esta banda, la oportunidad para ser ellos los principales artífices de sus vidas y donde se evidenció que había alternativas a la vida tradicional.

“Imagínese irrumpir en el mundo de The Crown y Downton Abbey y gritar sus canciones y su furia por todo lo que representan”, dijo Danny Boyle por medio de un comunicado publicado por The Guardian.

“Es el punto de detonación de la cultura callejera británica donde los jóvenes comunes y corrientes subieron al escenario y descargaron su furia y su moda, y todos tenían que mirar y escuchar y todos le temían o los seguían”, añadió el cineasta.

La banda Sex Pistols se caracterizó por sus ácidos y directos mensajes y por sus letras que incitaban a la revolución, donde nisiquera la reina Isabel II se salvó de ser aludida en sus canciones (God save the Queen). También potenciaron el movimiento urbano y callejero de la Inglaterra de la época, dando visibilidad a la estética y la moda características del punk rock.

La serie biográfica de la banda lidera por John Lyndon a.k.a. Johnny Rotten, y por el polémico bajista Sid Vicious, estará basada en el libro Lonely Boy escrito por Steve Jones, guitarrista de la banda.