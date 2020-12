Programa Calle en Los Ángeles logró que 15 participantes pudieran egresar

La historia de don Jorge Fuentes y Manuel Opazo habla de esfuerzo y como se puede volver a empezar de cero.

Ambos se encontraban en situación de calle, por lo que fueron parte del programa Calle, que busca reintegrarlos a la sociedad, dándole las herramientas para volver a salir adelante, algo que destacaron.

Jorge contó que “la experiencia fue buena, me encontré con una familia, ellos me ayudaron en todo aspecto, a hacer trámites de mi jubilación. Estoy agradecido, porque me dijeron que seguirán ayudándome y los vaya a visitar”.

A su vez, relató que el cambio ha sido importante, comenzó en el programa estando en situación de calle y hoy vive en una casa.

Manuel Opazo, también explicó que “la experiencia fue muy bonita, fue un proceso que nos llevó a salir de la calle, para nosotros es muy lindo, ellos nos ayudaron mucho y no nos miran como otras personas, nos ven como personas normales”.

A su vez recalcó que gracias a las herramientas del programa, hoy tiene un lugar donde vivir e incluso trabaja.

Ambos son parte de la generación 2018 del Programa Calle, donde cumplieron 24 meses y por estos días egresan. Por lo mismo y entendiendo la realidad de la pandemia es que hace algunos días se realizó la ceremonia de finalización, pero en las respectivas viviendas.

La coordinadora del programa, Andrea Briceño explicó que “hacemos esta ceremonia solemne en cada uno de los puntos y viviendas donde se encuentran nuestros 15 participantes que cumplieron sus 24 meses de intervención en el ámbito psicosocial y sociolaboral, fue un tiempo de trabajo, acompañamiento arduo, con hartos desafíos y con egresos exitosos”.

Igualmente, destacó que pueden apreciar importantes cambios en los usuarios.

En la especial actividad que se efectuó, se les entregó algunos artículos como zapatillas, mochila y una gift card.