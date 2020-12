Partidos oficialistas se abren a la idea de llevar independientes en sus listas

El martes, el Diario Oficial dio a conocer la cantidad de firmas legalizadas que necesita un ciudadano independiente para ser candidato a Convencional Constituyente.



La cifra nace después del análisis que el Servicio Electoral (Servel) hiciera de la cantidad de votantes en las elecciones para diputado en 2017.

Ese año, votaron en el Distrito 21 un total de 213 mil 600 ciudadanos, de los cuales el 0,4 por ciento de esa cifra es 8.054, es decir, la cantidad de apoyo que necesita quien ir como candidato independiente por nuestra zona.



Si bien la cifra parece alcanzable, pues se habla de dos provincias, la de Arauco y la de Biobío, lo cierto es que en menos de 40 días y en pandemia, es muy difícil de alcanzar.



Los cálculos de los analistas hablan de un máximo de 6 listas para las elecciones del 11 de abril (cálculo para nuestra Provincia) y en ellas no se logra vislumbrar una de independientes, pues para ellos y bajo esta modalidad, se necesita el 1.08 por ciento de los votantes de 2017, es decir 3204.



Las dificultades que enfrentan los independientes han sido criticadas por la ciudadanía quienes creen que el acuerdo para llegar a una nueva Constitución Política del Estado venía con “letra chica”.



De esta forma, el PPD es el único partido que ya decidió que el 50 por ciento de sus cupos en lista, para constituyentes, será usado por independientes.

La DC en tanto ha dicho que la idea no está desechada, pero que los independientes que quieran estar en su lista, deberán ser afines a los principios falangistas.



EN EL OFICIALISMO

Tanto la UDI como Renovación han manifestado que compartir sus listas con independientes es un tema real que pueden analizar.



Así, el presidente de la UDI en Los Ángeles, Francisco González dijo que el proceso debe ser guiado por los independientes, asegurando que el gremialismo está al servicio del país.



Mientras que el titular distrital de Renovación Nacional, Patricio Badilla, reconoció que ya existen conversaciones con ciudadanos de la provincia que no tienen filiación política.



FRANCISCO GONZÁLEZ: LA UDI ESTÁ AL SERVICIO DEL PAÍS



En entrevista con La Tribuna, González dijo que “hoy existe una normativa electoral que debemos cumplir todos, son las reglas que se han fijado para desarrollarnos en democracia y para que gobiernen las ideas de las mayorías, no hay pecado en ello”.



Agregó que “más allá de firmas más o firmas menos, lo importante es contar con personas que tengan a Chile como su prioridad número uno”, resaltó el líder de los gremialistas en la capital provincial.



En la UDI, dijo González “no hemos fijado una cuota para militantes o independientes, entendemos que el proceso constituyente lo deben liderar los independientes y en ese sentido, la UDI se pone a disposición del país, si hay un militante con la capacidad para formar parte del equipo de constituyente, será bienvenido para que nos represente y del mismo modo, si hay un independiente que tiene a Chile como su principal prioridad, su amor a Chile como pilar fundamental y tiene la capacidad política para ser parte, debe ser un independiente”.



En ese sentido, agregó el concejal angelino “son bienvenidos los independientes. La capacidad política, humana y las ganas de servir a Chile deben ser el requisito esencial más que ser militante de un partido político y en la UDI las puertas están abiertas, nosotros en Biobío ya estamos trabajando en ello”.



PATRICIO BADILLA: DAR CABIDA A TODOS



El presidente distrital de Renovación Nacional, Patricio Badilla fue claro y fuerte al decir que es “súper, súper poco equitativa esta situación. La verdad es que nosotros necesitamos dar señales claras, donde todos puedan participar de un proceso eleccionario, ya sea como votante o candidato”.

“Yo encuentro que es demasiada la exigencia de juntar 8.054 firmas para un independiente que quiere ser candidato. Yo no estoy de acuerdo” agregó Badilla.

El también consejero regional dijo que “esperar que hubiesen visto otras formas para darle la cabida a todos los que quieran participar.



Lamentablemente, quienes tienen que modificar o hacer indicaciones no lo hicieron y no tuvieron la altura de miras para darles participación a todos los interesados”.



En este sentido se sumó a las críticas ciudadanas por el proceso al decir: “Lamento que eso suceda, porque hay mucha gente a la que le gustaría participar de forma independiente, yo hubiera dado más opciones, hubiera dado más opciones, hubiera sido más flexible”.



De esta manera, Patricio Badilla resaltó que “en Renovación Nacional siempre hemos dado cabida a los independientes, de hecho a nivel nacional y aquí mismo en nuestro distrito estamos mirando gente independiente con vocación de servicio”.



Con estas palabras, en consecuencia, reconoció que un independiente puede estar en su lista luego de conversar “y dándoles a entender que tienen que tener un fiel compromiso con nuestros principios y con los estatutos del partido. Cuando lo hemos conversado con los independientes que estamos invitando a ser parte de nuestras listas, hay muchos que están de acuerdo y se suman al trabajo y a las normas que tenemos como institución política”.



Al cierre, Badilla reiteró que como partido siempre “hemos sido solidarios y no hemos exigido militancia, solamente deben tener el compromiso serio, un compromiso real con los principios y estatutos de Renovación Nacional”.