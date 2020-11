Persisten cifras negativas de Covid en Los Ángeles y Nacimiento, pese a cuarentena de fines de semana

Un total de 115 contagios nuevos en tan solo tres días sumó Los Ángeles, con lo que nuevamente sobrepasó la barrera de los 200 activos, llegando a 216 personas en posibilidad de diseminar el virus, siendo la segunda comuna a nivel regional después de Concepción.

El virus parece no dar tregua en la capital provincial, pese a que en las calles el fin de semana en que rige la cuarentena se nota una disminución considerable de la movilidad de personas y del flujo vehicular, actitud que las autoridades han catalogado como ejemplar.

Para el alcalde Esteban Krause, “la Fase 2 pudo haber sido un poco más restrictiva en el sentido de haber cerrado algunos locales que, a mi manera de ver, no son prioritarios ni de primera necesidad, como las ferreterías, que no son de alimentos precisamente, creo que aún hay espacio para hacer mayores restricciones”.

El edil apuntó a que, si bien “hemos tenido, si hablamos desde que empezó la pandemia, bastante buenos resultados, no hemos tenido que sufrir lo que están sufriendo otras personas, y esta cuarentena de fin de semana debería ser bastante restrictiva para no repetir las malas experiencias de otras comunas del tamaño de Los Ángeles”, como retroceder a Fase 1, o que la etapa de “Transición” se extienda tanto que la fiscalización pierda fuerza.

En cuanto al pulso que han tomado los inspectores municipales sobre lo que sucede en la calle en los sábados y domingos, Krause explicó que las personas “se movilizan o el viernes en la tarde o a primera hora el sábado, no ha disminuido el movimiento de familias que tienen visitas a otras comunas (…) independiente que pongamos toda la fiscalización de la que podamos ser capaces, hay un segmento de la población que no está respetando, que busca las alternativas para saltarse los controles y poder efectivamente hacer lo que nosotros no queremos, que haya mayor movilidad”.

Por ello, el alcalde apuntó a la necesidad de incrementar durante la semana las fiscalizaciones, ya que es precisamente en los días hábiles cuando se ve bastante movimiento específicamente en el centro de la ciudad, sin que hasta el minuto se sepa la duración de esta medida restrictiva.

PREOCUPACIÓN EN NACIMIENTO

Este domingo, por cuarta jornada consecutiva, Nacimiento registró una preocupante cifra de contagios por Covid-19, al sumar ocho casos nuevos, lo que da una cifra de 46 activos (37 acumulados en solo cuatro días), las más alta en lo que va de la pandemia.

El alcalde Hugo Inostroza manifestó su preocupación y señaló que, si bien “hay un buen comportamiento de la comunidad, nos falta un poco más de apoyo para las fiscalizaciones en los fines de semana, porque tiendo a pensar que igual hay algunas personas que salen o muy temprano, o muy tarde, y están visitando balnearios, y probablemente los contagios son entre familiares, es una realidad”.

Considerando que, a su juicio, el personal no es suficiente para la tarea de control, agregó que “uno apela a la conciencia de la comunidad, porque yo veo que uno recorre los fines de semana la comuna y hay muy poca gente circulando; se han hecho también búsquedas activas con el Servicio de Salud, y este lunes (hoy) tenemos otra más en puntos coordinados con nuestra dirección del ramo”.

Consultado sobre una explicación al respecto, Inostroza dijo no tener claridad de “por qué hemos tenido tanto aumento, yo creo que los días de semana la gente igual se relaja. Tenemos un número alto de sanciones por fiestas en casas que superan el aforo; yo creo que hay incumplidores, con altos contagios entre familias, que requieren más fiscalización, más dureza, especialmente los fines de semana”.