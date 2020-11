Seremi de Hacienda en Biobío: “Hemos invertido más de $392 mil millones en lo que va de pandemia”

El proyecto del Gobierno de un segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP fue aprobado en general y en particular por la comisión conjunta de Hacienda y Trabajo del Senado, quedando listo para ser despachado para su posterior votación en la Sala.

Es por esto que el programa Conexión San Cristóbal, conducido por el periodista Sebastián Ibieta, en conversación con la máxima autoridad de la cartera fiscal, José Manuel Rebolledo dio a conocer en qué consiste el proyecto presentado por el Ejecutivo sobre el nuevo retiro del 10% de las AFP.

Rebolledo indicó que en lo que va de pandemia, el Gobierno ha invertido una cantidad de 392 mil millones de pesos “a través de los diferentes instrumentos como el bono clase media, el bono emergencia Covid y el familiar de emergencia. Sin contar los 500 mil millones que se le han puesto a la pequeña y mediana empresa con garantía del Estado, más conocido como Fogape y esto en total suma más de 875 mil millones solo en la región, eso quiere decir diez veces el presupuesto regional que tenemos asignado”.

En el tema del nuevo retiro del 10%, el seremi manifestó que “el Gobierno nunca le ha cerrado la puerta, lo que si estamos en desacuerdo es que a las personas con rentas altas sean liberadas del pago de impuestos, lo que queremos que las personas que realmente lo necesiten puedan hacer uso de su dinero”.

El representante de la cartera fiscal en Biobío agregó que “el retiro no podrá exceder de 150 Unidades de Fomento (UF), ni ser inferior a 35 UF (entre 4,3 millones y 1 millón de pesos), en caso de que los saldos acumulados en la cuenta así lo permitan”.

La autoridad declaró su preocupación por este segundo retiro debido a que “más de 11 millones de chilenos que tenemos cotizaciones previsionales, cuatro millones de personas van a quedar sin dinero en su cuenta y eso no es bueno para nadie, ni para la economía y para el Estado”.

Por último, sostuvo que esto está debilitando el sistema y no solo hay que pensar en el presente, sino que también en el futuro de los pensionados, “acá la responsabilidad es con la gente en un largo plazo, por lo mismo lo que nosotros estamos apuntando es a una reforma de pensiones más estructural y no apagar incendios puntuales como lo está suponiendo el Congreso” concluyó Rebolledo.