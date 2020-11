Chile Vamos acusa “golpe de estado blando” por proyecto que busca adelantar elecciones presidenciales

Rechazo unánime al interior de Chile Vamos tuvo la propuesta de un grupo de parlamentarios de la oposición, quienes presentaron una reforma constitucional que busca adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias para abril de 2021.

De esta manera, el grupo amplio de diputados oficialistas encabezados por la vicepresidenta de RN, Paulina Núñez; la subjefa de la bancada de diputados RN, Karin Luck; la jefa de bancada de la UDI, María José Hoffmann y su par de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, rechazaron la iniciativa que consideraron “golpista y anti-patriota”.

“Estamos frente a un golpe de estado blando”, acusó Paulina Núñez, añadiendo que “un golpe de estado blando es un conjunto de técnicas no frontales, no violentas de carácter conspirativo con el fin de desestabilizar un Gobierno y producir su caída”.

En este sentido, agregó que “si no es eso lo que está detrás de los parlamentarios que hoy osaron presentar un proyecto para no respetar la democracia, entonces estamos frente a qué. Digamos las cosas como son. No fueron capaces de ganar el gobierno y hoy pretenden mandarlo para la casa. No les va a resultar”.

En tanto, el jefe de bancada de Evópoli Luciano Cruz-Coke, llamó a quienes creen en la democracia “a cuidarla”, sobre todo “cuando algunos intentan por vías distintas que la del voto popular, tratar de apropiarse de las instituciones y llegar de forma lateral a la presidencia”.