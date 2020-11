Retiro del 10%: Retenciones por deudas de pensión alimenticia superan los $300 mil millones

El Poder Judicial comunicó que las retenciones por deudas de pensiones de alimentos, asociadas al retiro del 10% de los fondos previsionales, superan los $300 mil millones.

La información fue dada a conocer por el propio organismo, que habilitó esta jornada una plataforma simple de consulta con las causas.

Respecto a las solicitudes de retención por pensiones de alimentos, la ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, sostuvo que “ingresaron entre el 25 de julio y el 31 de agosto 516.777 escritos (más de 1.828% de un año normal, en el mismo periodo de tiempo)”.

Además, “se decretaron 326 mil medidas cautelares de retención, de las cuales 217 mil tienen montos retenidos; en 87 mil no se han presentado solicitudes de retiro; en 13 mil causas no se alcanzó a retener y en 8.800 los deudores no tenían fondos en sus cuentas previsionales”.