Ministra Zaldívar por segundo 10%: “No corresponde que alguien que no lo necesita reciba un regalo del Estado”

En conversación con T13, la autoridad aseguró que “el requerimiento que se ha presentado ante el Tribunal Constitucional no está buscando impedir que las personas no puedan acceder al retiro del 10% como muchos han dicho, sino lo que se busca es que este retiro se haga como corresponde, no se haga a través de un resquicio, a través de una reforma a la constitución transitoria sino a través de una ley”.

En ese sentido, apuntó a la necesidad de “establecer bordes básicos” y afirmó que “nadie puede estar de acuerdo con que las personas de más altos ingresos reciban un regalo por parte del Estado de cerca de $3 millones cuando las personas de menores recursos, de menores ingresos, solamente podrían retirar de sus propios fondos $1 millón”.

En la misma línea, la ministra aseguró que “es absolutamente impresentable que personas de altos ingresos en nuestro país, que no se han visto afectadas en esta crisis, que no han visto afectado su sueldo, reciban un regalo por parte del Estado y eso es parte de los elementos que se están atacando con este requerimiento ante el TC”.