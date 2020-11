Colegio de profesores de Los Ángeles están aburridos de los anuncios del ministro de educación

Durante este jueves, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, confirmó que el año escolar de 2021 iniciará el próximo 1 de marzo.

El anuncio se dio en conjunto con las tres asociaciones de municipalidades, la directora de educación pública y representantes de colegios particulares subvencionados.

Bajo ese prisma, se envió un oficio, en el que se entregaron los lineamientos con el fin de que los establecimientos diseñen sus planes de retorno presencial cumpliendo con los protocolos elaborados por el Ministerio de Salud.

Se espera que estos se entreguen a más tardar el próximo 8 de enero de 2021, por medio de una categoría en el sitio sigamosaprendiendo.mineduc.cl desde el 1 de diciembre.

Al respecto, el ministro Figueroa comentó que “este año hemos podido constatar con mayor claridad que las clases presenciales son irremplazables y aunque sabemos que el próximo año también será desafiante y nuevamente pondrá a prueba el liderazgo y el trabajo de las comunidades escolares, debemos planificar con tiempo para poder recibir a nuestros estudiantes el 1 de marzo”.

Se espera que la modalidad de retorno sea el presencial para 2021, aunque el plan de funcionamiento debe ser lo suficientemente versátil en caso de que cambien las condiciones sanitarias.

El representante de los profesores en Los Ángeles, Hugo Morales en conversación con Diario La Tribuna, señaló que ya “estamos cansados y aburridos de los anuncios del ministro Figueroa, que cada cierto tiempo va sacando cosas nuevas que se le van ocurriendo, sabemos la presión que tiene por parte del gobierno, porque él tiene que cumplir, pero los profesores ya estamos cansados”.

El presidente de los docentes, manifestó que “para nosotros es mejor que nos dejen tranquilos, queremos terminar el año, ya que ha sido muy intenso, cada colega ha tenido que desarrollar las clases, gastando de su propio bolsillo para tener una conexión medianamente decente, además con una carga de trabajo gigante”.

Morales agregó que esta noticia se suma a la entregada hace pocos días, donde se señala que “pretenden que estemos hasta el 31 de diciembre como si fuera un año normal y la verdad hemos tenido un año intenso tanto para los alumnos como para los docentes, ha sido raro tener el trabajo de nuestras casas porque se ha visto afectado nuestra vida familiar, los profesores ya no tienen un relajo y eso el ministro no lo entiende, no lo valora, con esto lo único que hace es molestar a los profesores”.

Para el presidente del magisterio, la medida representa quitarle una semana de vacaciones a los docentes, “porque tenemos que entrar en febrero a los colegios y esto no va a mejorar la situación de la pandemia, no va a apurar la vacuna, ni mucho menos los contagios y la verdad ya nos tiene aburrido con sus anuncios”

“Lo único que hace que hace es hostigar y no deja terminar este año que ha sido muy complicado para todo el mundo, el ministro debería dejar que terminemos el año tranquilo y como lo veníamos haciendo y ver en marzo del próximo año lo que va ocurrir y no valora el trabajo que han venido haciendo la gran mayoría de los colegas, ya que hemos tenido en nuestros hombros la educación pública de chile”, indicó Hugo Morales.

A nivel nacional, el magisterio no se cuadro con la iniciativa que impulsó el Mineduc e informaron que el tiempo les dio la razón y este año nunca estuvieron las condiciones para que los alumnos volvieran a clases presenciales.

“En forma tácita, el Ministro de Educación y las autoridades de gobierno reconocen lo que nosotros siempre dijimos: Que no iba a ser posible un retorno a las clases presenciales en el 2020, porque no estaban las condiciones sanitarias, porque no estaba la preparación de los colegios para hacerlo y porque no estaba, comentó Mario Aguilar, Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores.

Sobre el regreso a clases el primero de marzo del año venidero, Aguilar sostuvo que se deberá conversar la decisión, pues no debe ser impuesta. Para aquello, el dirigente gremial exigió, una vez más, que se entable una mesa de trabajo en la que participen todos los actores involucrados.

“Eso ahora tenemos que conversar. Nosotros insistimos en que aquí se debe conformar una mesa de trabajo en la que estemos todos, las comunidades escolares no van a aceptar que el ministro venga a imponer condiciones. Tenemos que tener la seguridad de que estén las condiciones para el primero de marzo para el retorno. Este retorno debe ser seguro, debe resguardar la salud de las personas, y eso tenemos que trabajarlo entre todos” sostuvo el presidente nacional.