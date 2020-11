Nacimiento CDSC se mantiene entrenando a distancia y apoyando a la comunidad esta temporada 2020

A la espera de un incierto retorno a las canchas, Nacimiento CDSC mantiene un objetivo fijo, el cual corresponde a buscar dentro de la fase regular llegar lo más alto posible, clasificando a la liguilla de ascenso donde esperan buscar el pase a la Tercera División A del Fútbol Amateur, de cara a la temporada 2021.

La crisis económica se ha hecho sentir fuertemente en la división de bronce, es importante hacer una diferenciación respecto a la realidad de la competencia en Chile ya que en la Primera División y la Primera B, la mayoría de los equipos tienen ingresos asegurados ya sea por sustanciosos contratos de auspiciadores o en su defecto por el valor asociado a su marca.

En este contexto, para muchos elencos de Segunda y Tercera División el ingreso de las entradas es un aspecto primordial en la economía de los equipos, junto a los auspiciadores, incluso teniendo esta base económica en la mayoría de instituciones, “solo alcanza para lo justo”.

En la provincia de Biobío uno de los más destacados representantes del deporte rey la división dirigida por la ANFA es Nacimiento CDSC, conjunto que participó esta temporada del campeonato hasta que la contingencia sanitaria lo permitió. El conjunto alfarero continúo entrenando mediante teletrabajo, para salvaguardar la salud de su plantel, situación que se vio truncada recientemente por problemas económicos.

Al respecto Ricardo Viveros director técnico de la institución precisó que “ha sido bastante complicado el tema de los entrenamientos, sobre todo porque estamos hace dos meses sin cancelación económica. Tras un acuerdo que se llegó entre el club y nuestro cuerpo técnico, el cual es totalmente válido debido a todo lo que está pasando. El club ya no cuenta con los fondos para poder solventar los gastos de plantel debido a la crisis. Es entendible, ellos estuvieron varios meses ayudándonos lo más que pudieron cuando realizamos teletrabajo, es totalmente comprensible la situación que está afrontado la institución”.

Dada la suspensión de remuneraciones el cuerpo técnico no está realizando teletrabajo actualmente con sus jugadores, sin embargo se sigue entregando al plantel una planificación diaria, para seguir manteniendo el nivel deportivo de los jugadores.

“Queda a la conciencia y criterio de cada jugador cumplir con la rutina de entrenamientos, cuando debamos retornar a las canchas constataremos quién siguió el régimen y quién no lo hizo”, aseveró Viveros.

Los representantes de Nacimiento, tienen un cupo asegurado para la temporada 2021 en la competencia de Tercera División, donde se encuentran -arriba- en la pelea por el anhelado ascenso.

Concerniente a la composición del Fuerte, que se proyecta hacia la próxima temporada, cabe destacar que renovaron a los jugadores Omar Ríos, Paul Fuentes, Marcelo Pinto, Mauricio Aedo, Moisés Parra, Matías Riquelme, Felipe Cerda, Alejandro Castillo, Brian Figueroa, Carlos Pezo, Cristóbal Montoya, Francisco Fuentes, Cristian Suazo, Francisco Albornoz, Iván Matamala, Matías Soto y Bryan Palma, entre otros.

En tanto, los nuevos paladines serían Mauricio Rivera, ex Deportes Iberia y Linares, junto a los porteros Franco Rivera, el cual ha tenido pasos por Corporación Lota Schwager y República Independiente Hualqui, además de Diego Fierro, el cual convenció con su talento al cuerpo técnico y se encuentra entrenando con el Fuerte. Daniel Rivas ex Fernández Vial y Andro Trincado ex capitán del fútbol joven de Deportes Iquique.

APOYO A LA COMUNIDAD

En la provincia de Biobío, el club nacimentano ha salido en ayuda de quienes más lo necesitan, realizando la entrega de canastas familiares en los sectores más vulnerables de la comuna y también realizando clínicas deportivas gratuitas junto a destacadas personalidades del fútbol nacional.

Respecto al trabajo desarrollado durante el último tiempo, Bastián Asad precisó que “hemos trabajo de forma directa con algunas juntas de vecinos que se han acercado a nosotros para entregar ayuda a la comunidad, al igual que con el Colegio San Juan de Dios donde trabajamos en conjunto con un grupo de jóvenes ayudando a las familias que más lo necesitan”.

Desde lo deportivo, el presidente de la institución Juan Pablo Ojeda, organizó seminarios de fútbol gratuitos impartidos por profesores extranjeros, preparadores de arqueros e incluso el destacado entrenador Ronald Fuentes, estuvo presente en los ciclos conversatorios.

El torneo válido por la quinta categoría del fútbol nacional tendrá caras nuevas, debido a que tres clubes lograron el visto bueno desde la Asociación Nacional de Fútbol Amateur –ANFA- para ingresar a Tercera B. Entre ellos, se encuentra Deportes San Pedro de La Paz, Malleco Unido (tras ocho años de ausencia), Deportivo Santa Juana y Deportivo Meza.