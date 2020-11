Este fin de semana seis de las catorce comunas de la provincia de Biobío estarán en cuarentena

Pasadas las 13 horas de ayer, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, confirmó la información que algunos minutos antes ya era un trascendido: Los Ángeles y Nacimiento retroceden en el Plan Paso a Paso, y se enfrentan, por primera vez, a la fase denominada “Preparación”, desde las 5:00 AM del sábado 14 de noviembre.

En la vereda opuesta, San Rosendo y Laja volverán a la etapa de “Transición”, desde el lunes a las 05.00 AM, luego de cumplir su quinto fin de semana en confinamiento, vale decir, seis de las catorce comunas de la provincia de Biobío enfrentarán restricciones de movilidad este fin de semana, lo que equivale a un 80% de la población del territorio.

¿QUÉ LLEVÓ AL MINISTERIO DE SALUD A TOMAR DETERMINACIÓN?

El delegado provincial del ramo, Cristóbal Vidal, explicó que durante las últimas jornadas “han mostrado todos los días un número importante de casos, por tanto al no poder manifestar una tendencia a la baja o una tendencia a la estabilidad el número de los casos, se toma la decisión para estas dos comunas, para limitar el movimiento”.

Pero, ¿por qué se restringe la movilidad los fines de semana y no el resto de los días? Porque en la provincia de Biobío tres de cada cuatro personas se contagian de Covid-19 en brotes familiares, por el traslado de las personas de un domicilio a otro especialmente en sábado y domingo, lo que ha quedado demostrado en las investigaciones epidemiológicas, definidas en el proceso de trazabilidad.

Así las cosas, el llamado de la Autoridad Sanitaria es a portar los salvoconductos, ya que estos serán exigidos por las fuerzas de orden y seguridad. En el caso de las empresas estas deben pedir uno colectivo para sus trabajadores, mientras que las personas que necesiten realizar actividades esenciales deben ingresar al sitio web Comisaría Virtual, donde se dispone de permisos temporales individuales bajo 16 motivos.

¿CUÁLES SON LAS PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN FASE DOS?

La más relevante, establece que las comunas en Fase Dos se encuentran en cuarentena de fines de semana y festivos, vale decir, solo podrán funcionar los establecimientos que entregan servicios o productos esenciales para el desarrollo de las personas.

En el caso particular de los restaurantes, que podían en etapa de Transición atender público en sus terrazas, ahora deberán volver a la modalidad delivery o take away, y cerrar las puertas a los clientes que quieran servirse alimentos en sus locales.

En el caso de las actividades deportivas, estas solo estarán permitidas de lunes a viernes con un máximo de diez personas en espacios abiertos, mientras que aquellas en lugares cerrados quedan prohibidas.

De igual forma los eventos sociales, ya sean ceremonias, cultos, ritos u otros, pueden efectuarse hasta con 20 participantes en espacios abiertos y diez en lugares cerrados, solo de lunes a viernes.

Cabe mencionar que el transporte público, definido como servicio esencial, puede funcionar, sin embargo quienes accedan a él deben tener su salvoconducto para desplazarse.