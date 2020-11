Casi 4 mil fiscalizaciones a sanitización de transporte público ha realizado la Seremi de Salud en Biobío

3.958 son las fiscalizaciones que ha realizado a la fecha la SEREMI de Salud en la región, en relación a la sanitización del transporte remunerado, en base al Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambiente, emitido por el Ministerio de Salud, en contexto de la situación sanitaria por Covid-19.

Del total de fiscalizaciones a nivel regional, 504 corresponden a hangares de buses interprovinciales y 3.454 a líneas de buses y taxibuses, incluyendo el Biotrén; dando como resultado 19 sumarios sanitarios por incumplimiento a las exigencias de limpieza y sanitización que exige la Autoridad Sanitaria.

“Esto nace a raíz de un protocolo de limpieza y sanitización, que publicó el Ministerio de Salud, en donde se entregan recomendaciones para espacios no clínicos y para el transporte público. Actualmente estamos fiscalizando en los hangares o terminales de buses, que previo a la salida o al término de la jornada, las máquinas sean sanitizadas, al igual que las líneas de colectivos; y si no poseen el Certificado de Sanitización, éstos no pueden realizar sus respectivos recorridos, como una forma de minimizar los contagios por superficies que pudieran estar contaminadas con el virus. A la fecha se han realizado un total de 3.958 inspecciones, dando origen a 19 sumarios sanitarios”, señaló el Seremi de Salud, Héctor Muñoz.

Entre las medidas que exige el protocolo emitido por el MINSAL, señala que previo a efectuar la desinfección del medio de transporte, se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos.

Es muy importante recalcar que cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es relevante mantener la ventilación, así como también considerar el uso de Elementos de Protección Personal (EPP) y capacitación a trabajadores por parte del empleador, a objeto de velar por su seguridad y salud.

***Comunicado de prensa Seremi de Salud Biobío/Fotografía Facebook Municipalidad de Mulchén