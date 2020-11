Laja: Municipio refuerza búsqueda activa de casos Covid en sectores rurales para aislar a asintomáticos

La última semana fue compleja para la comuna del papel, ya que según sus estadísticas municipales tres personas perdieron la vida a causa del coronavirus, aun cuando el DEIS solo reportó dos en su último informe. De los 380 casos acumulados, cuentan con 21 activos.

Según el alcalde Vladimir Fica han centrado la pesquisa de contagios en sectores rurales, específicamente en Santa Elena, donde ya se han tomado más de 250 PCR, para detectar a aquellas personas que sin saberlo pueden estar aquejadas de la enfermedad y por ende contagiando sin saberlo.

“Esperamos que la comunidad nos apoye, que trabajemos en conjunto para poder salir y partir, y pasar a la fase tres, que es lo que nosotros queremos”, declaró el edil, al tiempo que enfatizó como municipio están realizando todos los esfuerzos para frenar los contagios. Fica relevó el trabajo de las fuerzas de orden y seguridad, en el control de los visitantes, y llamo a que “los vecinos que no están en cuarentena que no vengan a nuestra comuna los fines de semana, estamos en cuarentena por lo tanto la gente no puede entrar a nuestra comuna”, recalcó