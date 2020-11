La provincia de Biobío sumó mil casos de Covid-19 en solo 17 días

El 23 de octubre la provincia de Biobío superó los cinco mil casos de Covid-19 –en la suma de sus catorce comunas- y solo 17 días después el territorio sobrepasó los 6 mil afectados por la enfermedad, lo que demuestra un acelerado ritmo de contagio, ya que antes se necesitaron 27 jornadas para pasar la barrera de los cuatro mil.

En ese contexto, Cristóbal Vidal, delegado provincial de la Seremi de Salud, quien se reintegró este lunes a sus funciones, señaló que “sabemos que el control de la misma (enfermedad) no depende solamente de las autoridades, no depende solamente de las acciones que podamos realizar como instituciones, si no que el control de esta enfermedad dependen principalmente de las acciones que realicen las personas en su propio autocuidado”.

En la misma línea, el doctor Luis Medina, presidente del Colegio Médico regional Los Ángeles, sostuvo que están “extremadamente preocupados de la situación de la pandemia en la provincia de Biobío, creemos que el aumento significativo de casos que hemos tenido en este mes ha superado con creces lo realizado en los meses de junio, que fueron los que tuvimos más alta pandemia”.

El profesional hizo ver que este panorama va en directa relación con el aumento de casos graves, y que ha llevado al Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz “al límite, y con un índice ocupacional de las camas críticas superior al 85%”.

Por su parte María Elisa Otto, subdirectora médica (s) del Servicio de Salud Biobío, anunció que “el complejo asistencial ha propuesto una reorganización interna, que permita aumentar aún más el número de camas críticas, lo que involucra especialistas de distintas áreas”. Ello, en la práctica, se traducirá en “una reorganización de las cirugías, privilegiando las más graves y complejas que no puedan esperar”.

Con las cifras en mano, el alcalde Esteban Krause aseveró que “lamentablemente en la ciudad de Los Ángeles se ha ido asumiendo como normal esta situación, y hay que recordar que no es normal. La presencia del virus es una cuestión que está entre nosotros y cualquier descuido significa la posibilidad de aumentar los contagios”.

El edil finalmente reflexionó que “nosotros tenemos como comuna un tremendo capital, que es no haber sido decretado ni cordón sanitario ni cuarentena, y eso es un capital que tiene la comuna de Los Ángeles, hay que cuidarlo, y si no ocurre eso, lamentablemente no me cabe duda que el Ministerio de Salud va a tomar medidas más restrictivas, y eso va perjudicar la economía local, va a perjudicar el tema emocional y social”.