Krause por Covid-19: "No me cabe duda que el Ministerio de Salud va a tomar medidas más restrictivas"

Un complejo fin de semana en cuanto a las estadísticas por Covid-19 enfrentó Los Ángeles, al llegar el sábado a 42 casos nuevos, y el domingo a 56, cifras récord desde los ocho meses de la llegada de la pandemia a la zona.

El alcalde Esteban Krause reconoció que los datos “no son muy auspiciosos en la comuna” y atribuyó estos nuevos contagios al “poco cuidado que se tiene en el uso de mascarilla, en el distanciamiento físico, y solo salir a situaciones que sean estrictamente necesarias”.

Si bien para el “hay una buena capacidad de trazar, de aislar, están los espacios para poder instalar a algunas personas en estos recintos sanitarios que permiten dar alojamiento, alimentación a los contagiados”, los esfuerzos de las autoridades e instituciones no dan resultados sin el compromiso de la comunidad para mantener a raya el avance del virus.

“Lamentablemente en la ciudad de Los Ángeles se ha ido asumiendo como normal esta situación, y hay que recordar que no es normal. La presencial del virus es una cuestión que está entre nosotros y cualquier descuido significa la posibilidad de aumentar los contagios”, añadió a Krause, quien hizo un sentido llamado a los ciudadanos a cuidarse.

Finalmente aseveró que “nosotros tenemos como comuna un tremendo capital, que es no haber sido decretado ni cordón sanitario ni cuarentena, y eso es un capital que tiene la comuna de Los Ángeles, hay que cuidarlo, y si no ocurre eso, lamentablemente no me cabe duda que el Ministerio de Salud va a tomar medidas más restrictivas, y eso va perjudicar la economía local, va a perjudicar el tema emocional y social”.