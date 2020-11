Trabajadoras ProEmpleo de Coronel y Talcahuano entregaron donación a vecinos de Alto BioBio

Ajuares, sábanas, frazadas de polar, mantas de lana, entre otros elementos, fueron entregados a vecinos, a un centro de diálisis y a un centro de acogida de menores en Alto Biobío, como parte de la ayuda coordinada entre el programa ProEmpleo

y la Organización No Gubernamental “Contigo Igual”.

La actividad se desarrolló en la Biblioteca Municipal, donde se realizó la entrega de la ayuda y donación a las trabajadoras de ProEmpleo y sus familias.

La donación fue fruto del trabajo y de la iniciativa de las trabajadoras y trabajadores de ProEmpleo de las comunas de Coronel y Talcahuano encabezados por Wladimir Durán, presidente de la Unión Sindical BioBio y Gisela Torres coordinadora de Coronel, además de la ONG Forjadores Del Futuro y la Fundación Uniem.

Elizabeth Escalante dirigente de la ONG Contigo Igual y quién fue el puente para poder concretar esta iniciativa se mostró agradecida por la donación efectuada por sus pares trabajadoras de Coronel y Talcahuano, debido a la lejanía entre las comunas, pero muy contenta por la donación entregada que beneficiará a unas 100 personas aproximadamente.

La ayuda consistió en 100 mascarillas para adultos, 385 elementos que sumados consistían en gorros, suéteres, bufandas, chalecos y mantas de lana, además de 20 conjuntos para niños, con sus respectivos dulces, una mascarilla, un cuaderno y una caja de lápices de colores, 25 juegos de sabanas y frazadas y 20 manteles de mesa, los que fueron entregados a los vecinos de las comunidades de Alto BioBio.

Además se entregó información del Ministerio del Trabajo y de la Seremía del Trabajo BioBio con la finalidad de generar todas las instancias y herramientas necesarias para la no existencia del trabajo infantil en Chile.

El grupo de trabajadoras de ProEmpleo que realizó esta significativa donación, fue encabezado por el Coordinador Zonal Mauricio Fuentes, quien señaló y destacó el compromiso social de los trabajadores ProEmpleo. “En tiempos difíciles y de pandemia nuestros trabajadores no han dejado de trabajar, de colaborar y pensar en el prójimo que más lo necesita. Este tipo de iniciativas solidarias queremos hacerlas extensivas en el tiempo a otras comunas que se encuentren alejadas como por ejemplo son el caso de Contulmo o Tirúa”.