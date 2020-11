30 mil fiscalizaciones ha efectuado la autoridad sanitaria en la provincia de Biobío por cuarentenas

163 mil 206 fiscalizaciones ha realizado la SEREMI de Salud en la región del Biobío, con el objetivo de verificar el cumplimiento de cuarentenas domiciliarias tanto de casos positivos Covid-19 como de contactos de alto riesgo, dando inicio a 903 sumarios sanitarios.

Del total de inspecciones, 30.535 radican en la provincia de Biobío, 7.499 a personas contagiadas de Covid-19 (en algunos casos más de una fiscalización), y 23.036 a contactos de alto riesgo. De ellas, 269 han terminado en sumarios sanitarios por incumplimientos.

“Las personas que no realizan su cuarentena efectiva en una residencia sanitaria y la realizan en su domicilio, deben seguir estrictas medidas para evitar la propagación del virus, como no salir del hogar, dormir solos en una pieza con ventilación, tener sus propios utensilios para comer y no compartirlos, usar toalla individual o de papel, depositar desechos en bolsa plástica, cerrarla y botarla, entre otras”, indicó el Seremi de Salud Héctor Muñoz.

A su vez, la persona destinada al cuidado, en tanto, debe usar mascarilla y lavarse las manos tras cada contacto; el baño debe ser desinfectado al menos una vez al día con cloro diluido en agua (450 cc de agua y 50 cc de cloro), así como también la ropa sucia de la persona contagiada, la que debe lavarse a máquina, de 60 a 90° c, con detergente normal, asegurando su secado; mientras que todos quienes viven con el paciente deben ser monitoreados por la Autoridad Sanitaria.

***Comunicado de Prensa Seremi de Salud Biobío