Brayan Jara actual campeón nacional en los 1.500 metros planos se alista para batir un nuevo record

Venía como avión antes de la pandemia. Este verano había batido el récord de Carlos Díaz en los 1.500 metros sub18, (3 minutos 51.11) y, en San Fernando, quedó a sólo 20 centésimas de superar la marca de otro grande del mediofondo nacional, Víctor Aravena. Todos los informes técnicos apuntaban a una tremenda temporada del angelino en su último año sub-18, donde los Juegos Bolivarianos y el Campeonato Sudamericano de la categoría figuraban como un verdadero trampolín internacional.

La crisis sanitaria le puso una mascarilla a sus expectativas, lo obligó a encerrarse, alejarse de la zona urbana, instalarse en un sector rural de Los Ángeles para continuar con una rutina de contingencia. Sin embargo, sus sueños no se congelaron y, tras meses de confinamiento deportivo, se motiva para volver a la pista, romper marcas y despausar su ascendente carrera.

“Después de un periodo incierto producto de toda esta pandemia, ahora estoy muy motivado para lo que queda del año. Me mantuve entrenando bastante fuerte acá en el campo, apoyado por el equipo del programa Promesas Chile, pero obviamente no es lo mismo lejos de la pista. Quiero volver con todo y la idea es poder participar en alguna competencia a nivel nacional que me permita romper el récord sub18 en los 3 mil metros y, en el mejor de los casos, hacerlo también a nivel sudamericano. Estaremos atentos a lo que surja en estos meses para poder competir en lo que se pueda”, comentó Brayan Jara, campeón nacional en los Juegos Deportivos Escolares y medallista de oro en los Juegos Binacionales de La Araucanía 2019.

Según el técnico del equipo de atletismo Promesas Chile de Los Ángeles, Raúl Guarda, existen algunas opciones de generar competencias en estos meses para cerrar el ciclo 2020. “El club CALA de Los Ángeles está con la idea de hacer un torneo que reúna a atletas de la región del Biobío, obviamente, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios que exige la autoridad. A Brayan lo estamos preparando con esa idea, que esté disponible para la competencia en el momento que exista la opción. Actualmente, está en la cúspide del ránking sudamericano en 1.500 y 3 mil metros y eso es demuestra el buen nivel que tiene nuestro deportista”, comentó.

APOYO AL DEPORTE

Por su parte, el seremi del Deporte, Marco Loyola, reconoció el trabajo que realiza el programa Promesas Chile en el atletismo del Biobío. “El ejemplo de Brayan Jara es muy estimulante para los otros chicos y chicas que forman parte de los polos de atletismo del programa Promesas Chile que tenemos en Los Ángeles, Laja, Concepción y Coronel. Desde que empezó la pandemia hemos estado atentos al trabajo de todos nuestros deportistas, en el caso de Brayan, la atención es aún mayor por la proyección nacional e internacional que tiene su carrera”, comentó.

A partir del 1 de enero del próximo año, el atleta ya pasará a formar parte de la categoría sub20, donde los objetivos están puestos en obtener una medalla en el Panamericano Juvenil y competir en el Mundial sub20 de Nairobi y llegar como gran carta nacional a los Panamericanos Santiago 2023.

CLUB ATLÉTICO LOS ÁNGELES

“Nosotros quisiéramos terminar el año aproximadamente por noviembre o diciembre con algún torneo local. Creemos que Bryan Jara puede lograr el récord de Chile en la categoría Sub-18 ya que a él se la acaba su permanencia en esta serie el 31 de diciembre, queremos vencer esta marca de los 3000 mil metros planos a nivel nacional. Es una marca que actualmente pertenece a Víctor Aravena de Coronel, con ella logró obtener un noveno lugar a nivel mundial”, precisó Raúl Guarda técnico del Club Atlético Los Ángeles, quien cuenta con la distinción de Técnico World Athletic.

Todo esto de cara a la proyección deportiva que tiene CALA para el 2021 fogueando a una de sus principales promesas, quien tiene agendada su participación en el Panamericano Sub-20 y también en Los Juegos Bolivarianos, competencia Sudamericana de gran tradición. Junto a la realización del Mundial de Atletismo que se realizará en Kenia y el Panamericano de Santiago 2023.

Los Ángeles es una ciudad que se caracteriza en el contexto deportivo por tener una larga fila de referentes y figuras con destacadas participaciones en el extranjero. Andrés Acuña es uno de ellos, el atleta angelino que por muchos años estuvo radicado en España, a lo largo de su carrera ha logrado reiterados logros internacionales coronándose campeón europeo en cuatro oportunidades del Cursas de Muntanya por la Federación Catalana d’Atletisme -2003, 2004, 2005 y 2007-. La leyenda local ha servido como referente y fuente inspiración para el joven deportista ya que varias veces a la semana coinciden entrenando en la pista atlética donde el experimentado atleta aconseja en su entrenamiento a Bryan Jara, lo cual ha servido de gran forma para que a través de la voz experimentada del avezado deportista la joven promesa comience desde ya a cosechar títulos.