Los Ángeles sigue superando récord: sumó 653 casos de Covid-19 durante Octubre según el municipio

Según cifras de la Dirección Comunal de Salud de Los Ángeles, la comuna superó su propio récord de contagios, luego que durante Octubre se alcanzaran 653 casos de Covid-19, versus los contabilizados en el peak de Junio, que dejó 494 afectados por la enfermedad.

Para la jefa de la repartición, Marta Aravena, lo anterior demuestra una “velocidad de contagio importante, debido a brotes que se han establecido dentro de nuestra comuna y de la provincia también, estos brotes además de ser familiares, también han sido laborales”.

La profesional indicó que se desconoce por qué “las personas han optado por no resguardarse, puede ser por cansancio, puede ser porque no se le han dado los lineamientos más claros, o se les ha dicho que estamos bien y eso no es así, o también por algo que siempre hemos repetido y que tiene que ver con la pérdida de la capacidad de asombro”.

Otro de los indicadores que preocupa a la directora comunal de salud, es que por varios meses la capital provincial se mantuvo con 18 fallecidos a causa del Covid-19, sin embargo en menos de tres semanas esa cifra se incrementó a 22 decesos.