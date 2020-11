Anastasia Sanzana: la marchista número 1 de Chile se prepara rumbo al Mundial de Bielorrusia

Anastasia Sanzana Beratto es, sin duda, una de las atletas más prolíferas del último tiempo a nivel nacional. La joven alcanzó a iniciar el año 2020 con el pie derecho, tras su participación en el campeonato Sudamericano de Marcha Atlética en ruta realizado en Lima, Perú, donde logró el 11º puesto a nivel sudamericano de la especialidad.

De esta manera, subió un puesto más respecto a su última clasificación, ubicándose en tierra derecha para clasificar a los Juegos Olímpicos, instancia que era su principal meta para el año.

Sin embargo, el vuelco de la actual situación mundial la ha obligado a adaptar su rutina de alto rendimiento para realizarla desde su casa, compatibilizando los estudios y las horas libres para dedicarlas al deporte.

Entre las numerosas consecuencias negativas que el coronavirus ha causado en su llegada al país, se encuentra la cancelación de todos los eventos deportivos programados para el presente semestre.

La situación, sin duda, es un tropiezo para la carrera de muchos deportistas angelinos que estaban en proceso preparativo para las competencias sudamericanas venideras e incluso aspirando a la clasificación de los actualmente cancelados Juegos Olímpicos.

TRABAJO EN CASA

Con los principales focos de trabajo apuntando a los Juegos Deportivos Nacionales 2021 y al Mundial de Marcha (Bielorrusia, 2022), Anastasia dedica extensas horas a entrenar desde casa en una máquina para trotar, manteniendo impecable su técnica y estado físico.

Sin embargo, estar preparada al 100% no lo es todo, ya que deberá postular a diversos proyectos y fondos deportivos para decir presente en la cita planetaria de la disciplina. La gestión debe comenzar a realizarse desde ya si quiere asegurar su participación.

Sin embargo, hizo notar que “es muy difícil encontrar empresas que quieran auspiciar a los deportistas. Debes ser muy bueno y también muy conocido para que puedas obtener financiamiento. No basta con tener buenas marcas a nivel nacional si no eres sobresaliente. Yo soy récord nacional en casi todos los rangos, pero no soy conocida y mi marca no es sobresaliente a nivel sudamericano. Es lo que ven, las marcas”.

Para estas instancias internacionales, la clasificación se produce por equipos y en Chile no existe un equipo de marchas, por lo que la clasificación para una deportista como Anastasia, que será la única representante de la disciplina, está asegurada bajo sus marcas como la mejor de todo Chile.

PREPARACIÓN

“Ha sido difícil sobrellevar esta situación, ya que en mi casa solo contaba con algunos insumos para entrenar, como una colchoneta, banda, un disco de tres kilos y un rolls que es para calentar. La bicicleta me la prestaron desde el gimnasio perteneciente a Mauricio Pérez, lo cual me sirvió los primeros días mientras compraba una maquina trotadora, para así practicar de una manera más óptima”, relató.

Agregó que “la trotadora me ha servido mucho, tuve que aprender a usarla; no es lo mismo que la pista atlética, en casa se forma un micro clima. La máquina llega hasta 16 kilómetros por hora y lo más lento es uno, por lo que en la marcha sirve mucho para pulir la técnica; debo mantener el equilibrio con cuidado, ya que no me puedo caer de la máquina”, señaló Anastasia Sanzana, respecto a su nuevo régimen de entrenamiento.

PROYECCIÓN DEPORTIVA

Respecto a la cancelación de los Juegos Olímpicos, que era su principal objetivo de cara a este año, sostuvo, con optimismo, que “fue la mejor decisión que pudo adoptar el Comité Olímpico Internacional, porque al mover el evento hacia el próximo año, eso le permitirá a muchos deportistas tener una nueva oportunidad de clasificar a la competencia, ya sea por ranking o por marca, en especial para aquellos que vienen saliendo de alguna lesión que no les permitió competir por la clasificación anteriormente”.

Añadió que “antes y después de ocupar la máquina para trotar, llevo un régimen de elongación; ya acostumbrarme a este ritmo me ha dejado bastante contracturada, por lo que debo cuidarme muy bien respecto a las lesiones”.

También agradeció el apoyo de su familia, en especial de su madre, para realizar abdominales o sentallidas, lo que ha hecho más llevadero entrenar en casa para mantener el nivel deportivo de alto rendimiento.