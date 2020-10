A nivel nacional prevalece la alta informalidad en los emprendimientos

Marisel Venegas Díaz

[email protected]

En Chile existe una alta incidencia de informalidad en las microempresas, según datos y estudios del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Esta problemática afecta también a los emprendedores de la provincia de Biobío, los que, según indicaron desde el área de fomento productivo de los municipios de Laja y Los Ángeles, en muchos casos no cuentan con los permisos adecuados para la venta de los productos, lo que acarrea desventajas debido a que al no contar con una regulación, no pueden optar a diversos beneficios.

Algunos expertos consideran que cuando una empresa tiene estructura, ha iniciado actividades ante el Servicio de Impuestos Internos y tiene una patente municipal que permite su funcionamiento. Es cuando es una empresa formalizada, porque precisamente cumple con aspectos legales.

Si bien muchos emprendedores podrían ver el formalizarse como una desventaja al tener que pagar impuestos, hacer boletas, contratar un contador y varias cosas más, por otro lado deberían tener claro que estas mismas acciones les pueden ayudar a crecer y postular a diversas ayudas, y es aquí en donde ponen énfasis desde las municipalidades.

LAS VENTAJAS DE FORMALIZAR

Carolina Pinto Higueras, encargada de la Oficina de Desarrollo Empresarial y Turístico de la Municipalidad de Los Ángeles, dijo que “desde el municipio podemos constatar que es una variable común entre los emprendedores la reticencia de formalizarse; entendemos que esto obedece a algunos mitos o falta de información respecto a esta materia, ya que uno de los principales motivos por el que los emprendedores no quieren formalizarse es por temor a perder algunos beneficios estatales, lo cual es probable, pero no necesariamente así, considerando que el Registro Social de Hogares está basado también en los ingresos que se perciben, pero también es importante destacar que el entrar a la formalización de un negocio, les da a los emprendedores la posibilidad de crecer y optar a otros beneficios”.

La profesional lleva varios años trabajando en esta área, por lo que conoce la realidad de la comuna y sostuvo que, en Chile, la legislación exige que toda actividad comercial permanente en el tiempo debe realizarse formalmente, es decir, inicio de actividades en primera categoría ante impuestos internos, patente comercial y resolución sanitaria, si es que corresponde.

También destacó que “hoy en día, gracias a algunas modificaciones en la ley, formalizar un negocio no es costoso como hace unos siete años, ya que se cuenta con tu empresa en un día, que es un sistema que no tiene ningún costo para el emprendedor y que le permite entrar al mundo de la formalización de un negocio. Por eso invitamos a que nos canalicen sus consultas a través del email [email protected], en donde podemos agendar una reunión virtual para poder orientar respecto a este y otros temas sobre el emprendimiento”, subrayó.

LA EXPERIENCIA DE LAJA

En la comuna del papel, la informalidad de los emprendimientos es bastante alta, manifestaron desde la oficina de fomento productivo, lo que trae consecuencias con los emprendedores a la hora de postular a los distintos beneficios. Así lo corroboró Sebastián Karl, profesional de dicha oficina.

“En el caso del turismo y la gastronomía, para que Sernatur te pueda dar el sello de calidad y puedas tener personas alojando, tienes que estar formalizado, de esta manera cumples el protocolo de seguridad; en el caso de este rubro, hay muchos emprendimientos que no lo cumplen y no están formalizados. Por otra parte, quienes venden comida deben contar con la resolución sanitaria para efectuar delivery, lo que da más seguridad a los clientes también”.

Karl destacó que, por ejemplo, hay beneficios del Estado que son para emprendedores que cuentan con una formalización de su negocio, como el Reactiva Tu Pyme de Sercotec, en donde pueden obtener hasta 3 millones y medio de pesos, pero para postular se tiene que estar formalizado en primera categoría.

“Quienes no tengan la formalización de su negocio se pierden, por ejemplo, los préstamos Fogape que otorga BancoEstado y que son con tasas de interés muy bajas, o el Subsidio al Empleo, que es un beneficio del Gobierno al que se puede optar siempre que estés con tu negocio regularizado”, explicó.

Desde la comuna de Laja indicaron que los emprendedores deben perderle el miedo a la formalización, ya que de esta manera pueden crecer y optar a distintos beneficios.

DESTACADO

“Quienes no tengan la formalización de su negocio se pierden, por ejemplo, los préstamos Fogape que otorga BancoEstado y que son con tasas de interés muy bajas, o el Subsidio al Empleo, que es un beneficio del Gobierno al que se puede optar siempre que estés con tu negocio regularizado”.

Sebastián Karl, profesional de fomento productivo de la comuna de Laja.