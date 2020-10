Un día como hoy, en 1966, nació el recordado animador Felipe Camiroaga

View this post on Instagram

Hoy mi hermano Felipe cumpliría 54 maravillosos años 💖 Te quiero, te extraño, te celebro 💖 Te llevo en mi corazón y te encuentro cada día en los jardines de mi memoria 🌷 Comparto un mini fragmento de uno de los momentos más importantes y especiales de mi carrera y de mi vida: compartir con él para su programa “Animal Nocturno”. Primero vino a España a hacerme un reportaje, estuvo en mi programa de TV, me acompañó al rodaje de “Oscar, una pasión surrealista” y luego me invitaron a Chile y me entrevistó en su programa en TVN. Lo pasamos de maravilla! Una experiencia simplemente preciosa!! 💖🌷💖 #mihermano #miángeldelaguarda #felipecamiroaga