Ciclistas de Los Ángeles se manifestarán hoy por pedaleros muertos en accidentes

Preocupados están los ciclistas de la capital provincial de Biobío por la muerte de al menos 61 personas en lo que va del año, en violentos accidentes de tránsito registrados en distintas rutas del país.

Paula Mella, una de las fundadoras de la agrupación “Ciclistas Los Ángeles”, indicó que esta cifra representa un aumento con respecto a las estadísticas del año pasado. “Hace poco en Santiago, en una de las manifestaciones por este mismo tema, un automovilista atropelló a un ciclista, y el auto iba a exceso de velocidad”, explicó a modo de ejemplo.

Por lo mismo, creen necesario visibilizar esta realidad, y concientizar a la ciudadanía, acerca del respeto hacia quienes usan la bicicleta como medio de transporte, y también por un cuidado del medioambiente.

“Tenemos que respetarnos mutuamente, y la ley dice que el auto tiene que pasar a un metro y medio de distancia de la bicicleta y eso vemos que no se respeta diariamente, entonces por eso nosotros decidimos hacer este evento para visibilizar esta información, y que ojalá no siga ocurriendo, no puede seguir ocurriendo”, enfatizó Mella.

De esta forma, el punto de partido de la marcha sobre dos ruedas será la Plaza Pinto desde las 19 horas, donde los convocados deberán participar vestidos de blanco, o en su defecto con banderas o pañuelos del mismo color.

Cabe mencionar que “Ciclistas Los Ángeles” es una agrupación que nació el año 2016, “con la idea de poder motivar el uso de la bicicleta para que la gente pudiera salir, para poder darnos a conocer y luchar por nuestros derechos”, señaló Katia Beltrán, otra de las fundadoras del movimiento.