Adiós a 66 años de historia: anuncian cierre de planta Iansa en Los Ángeles

Desde el gremio remolachero señalan que ellos se enteraron de esta medida el mismo día que se difundió el comunicado y que no están de acuerdo con el cierre de la planta.

Marisel Venegas Díaz

Un gran pesar existe en el gremio de los remolacheros ante la sorpresiva noticia de que se pone fin a 66 años de historia: se anunció el cierre de la planta azucarera Iansa de Los Ángeles. Esta noticia fue realizada a través de un comunicado de prensa a los medios locales, donde se informó que la producción de azúcar que se realizaba en Los Ángeles se trasladaría a la planta ubicada en la comuna de Chillán, región de Ñuble.

“Esto fue absolutamente sorpresivo, nosotros lo supimos por el gerente general, pero a la misma hora que se difundía un comunicado de prensa en todos los medios locales”, explicó Jorge Guzmán, presidente nacional del gremio de los remolacheros.

El dirigente sostuvo que “es una situación complicada, porque si bien nosotros como productores de remolacha pensábamos que podría haber una disminución de la superficie de siembra, no pensamos que se tomaría la decisión de un cierre de la planta”.

Guzmán dijo que Iansa en Los Ángeles es una de las más antiguas, que tiene una data de 66 años en la provincia de Biobío y que es muy triste el recibir esta novedad, porque su carácter es negativo. “Tenemos la certeza que en estos años de historia la remolacha ha sido uno de los cultivos que más ha contribuido a la tecno industrialización de la agricultura y de la maquinaria agrícola, así como también del riego. Esta noticia es lamentable, muy triste, además tomando en cuenta el panorama actual que vivimos como país”, precisó.

EL COMUNICADO

Parte del comunicado de prensa enviado por Empresas Iansa este martes 29 de septiembre, señaló: “Como parte de su plan estratégico de largo plazo, Empresas Iansa decidió realizar una reorganización productiva, que le permitirá a la compañía concentrar sus operaciones de azúcar en la planta de Chillán – la que luego de innovaciones e importantes inversiones realizadas en los últimos 5 años de más de 30 millones de dólares – estará en condiciones de absorber la producción de la planta de Los Ángeles, dejando de producir azúcar para la próxima temporada. La operación de Chillán, gracias a esta modernización producirá a plena capacidad, recibiendo la remolacha de todos los agricultores que tienen contrato vigente con la empresa”.

También se indica que, en relación a los 121 colaboradores que trabajaban en la empresa de Los Ángeles, parte de ellos serán reubicados dentro de los siete centros productivos de la empresa en Chile, y para los que no puedan ser reubicados la compañía ha desarrollado un paquete de beneficios.

VISIÓN DEL SINDICATO

Ivar Morales, presidente del sindicato de trabajadores de Iansa en Los Ángeles y, además, presidente de la federación de sindicatos, en conversación con La Tribuna dijo que para ellos es una noticia abrupta lo del cierre, aunque de alguna manera había señales que les hacían pensar que podrían tomarse medidas desde la empresa aunque nunca imaginaron que sería al nivel del cese definitivo.

“Para nosotros es una especie de noticia en evolución, ya que nos enteramos hoy día de esta decisión por parte de Iansa, sabíamos que se podían tomar decisiones estratégicas en torno a la planta pero no pensamos que fuese tan radical. Tenemos aprensiones en torno a la forma en que se avisó, no obstante, entendemos la situación, lo que sí no esperábamos es que fuese algo tan dramático y abrupto”, remarcó Morales.

El dirigente explicó que esta semana tienen diversas reuniones con los gerentes de la planta y que, posterior a eso, se van a tomar decisiones estratégicas, pero que no desean adelantarse a proyectar alguna acción en concreto sin meditar bastante esta situación que los atañe justo ahora, cuando el país se ve muy complicado por causa de la pandemia.

REACCIÓN DE LAS AUTORIDADES

El alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause dijo que “es lamentable el cierre de la planta Iansa, ya que es una fuente laboral y, además, es parte de la cultura local y agrícola. Los efectos que puede traer en materia económica son grandes, pero espero que se puedan minimizar con otra actividad agrícola. Esperamos que Iansa adopte las medidas necesarias para mitigar el impacto que tiene esta noticia”.

El alcalde manifestó además que está preocupado no solo por aquellos trabajadores que van a ser reubicados en otras plantas de la empresa, sino también de los que trabajan en la calidad de temporeros y que realizan labores dentro de la planta.

“Estos trabajadores temporeros deben ser sumados a los 121 que ya contabilizó la empresa, porque son alrededor de 200 personas. Una planta como Iansa Los Ángeles tiene muchos colaboradores externos que dependen de esta actividad económica y por los cuales también se deben analizar las condiciones en las que van a seguir operando”, recalcó.

El seremi de Economía de la región del Biobío, Mauricio Gutiérrez, sostuvo que la determinación “nos preocupa, en primer lugar, aquellos remolacheros, quienes se dedican a la producción. Iansa dice que la cosecha de ellos está garantizada y que la tendrán que trasladar hasta Chillán, por lo que no está perdida, situación que esperamos se cumpla”.

Gutiérrez dijo entender lo difícil que es este anuncio, pero que también las empresas se modernizan y, en este sentido, en Ñuble se ha desarrollado una mayor inversión que en Los Ángeles, por ende la empresa se traslada a ese lugar.

BENEFICIOS OFRECIDOS POR IANSA

Ramón Cardemil, gerente de producción de Iansa, indicó que la empresa ha ofrecido beneficios que se van a cumplir con aquellos 121 colaboradores, pero que, al menos él, no puede responder por lo que pasará con aquellos trabajadores estacionales que prestaban servicios a la empresa, pero que se averiguará sobre la situación de éstos.

“La producción de la remolacha en Los Ángeles va a poder seguir realizándose y entregándose a Iansa, lo que cambia es el destino y en eso la empresa se ha comprometido a costear el 100% del porcentaje adicional del costo que signifique el traslado hacia Chillán. Tenemos una serie de beneficios muy completos para quienes tienen convenios permanentes con nosotros y el martes en la mañana le hicimos hincapié en esto a los remolacheros en una reunión que mantuvimos con ellos”, comentó Cardemil.

Consultado sobre la cantidad de remolacha que recibía la planta en la capital provincial, dijo que esta alcanzaba casi las 400 mil toneladas.

Con respecto a por qué no se avisó antes del cierre de la planta a los productores locales de remolacha, Ramón Cardemil sostuvo que “nosotros les avisamos en el momento en que pensamos que era bueno hacerlo, en el contexto general de la campaña realizada por la cosecha. Estábamos operando con la planta de Los Ángeles y el 17 de septiembre terminamos de operar en Chillán, por lo que consideramos que lo más oportuno era terminar con las operaciones de la temporada pasada para hacer difusión de este comunicado del cese” sentenció.

