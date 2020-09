Estudiante universitario fue golpeado y sufrió amenazas por cobrador de deudas

Un joven estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Andrés Bello denunció haber sido víctima de un violento ataque por parte de un funcionario de una empresa de cobranza debido a una deuda impaga que mantiene con su casa de estudios.

Según relató Francisco Jorquera, el monto que adeuda es de aproximadamente $300 mil, argumentando que no ha podido pagar su arancel desde marzo luego de perder su trabajo producto de la pandemia.

“Hasta hace un mes me llamaban constantemente, casi todos los días, hasta que tuve que cambiar el celular para que me dejaran de llamar. Es inaceptable que una empresa porque uno tenga una deuda de educación me manden un matón a cobrarme“, agregó el afectado.