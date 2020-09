Norambuena defendió fecha para elegir gobernadores, pese a insistencia de la UDI

El poder central ha logrado cambiar dos veces las elecciones de gobernadores regionales.

Tras ello, el Servicio Electoral y la Ley establecieron este 25 de octubre para el Plebiscito Constituyente y el 11 de abril para las elecciones municipales y las de gobernadores regionales.

Durante la semana, la bancada de diputados de la UDI, junto al recién designado senador por Ñuble, Claudio Alvarado usaron la prensa para intentar cambiar la fecha de los gobernadores regionales, lo que se ha visto como una “bofetada” al país que busca empoderar lo local para hacer frente al centralismo.

Así entonces, una vez más y fiel a sus convicciones, el diputado de la UDI, Iván Norambuena se desmarcó de la intención de sus colegas gremialistas.

“Me parece que las volteretas de última hora y los acomodos en política es lo que ha desprestigiado esta actividad, por lo tanto, si hay un rayado de cancha, si hay una disposición y si hay una ley que hemos aprobado entre todos, en los plazos que se han definido, a mi me parece que se debe respetar”.

Agregó que “sin conocer el detalle la proposición de la modificación de la fecha de elección de los gobernadores regionales, a mi me parece que es un insulto a las regiones, es un insulto a las personas que están trabajando, ya desde hace un tiempo en campaña para ello y para que podamos hacer carne, lo que hemos dicho siempre”.

Así entonces el representante oficialista del Distrito 21 dijo que “Las regiones necesitan autonomía, que necesitan liderazgos propios, que hay que respetar el nivel central, pero que no sea solo la decisión del nivel central lo que resuelva los problemas de cada región, si no que sus autoridades”.