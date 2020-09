Gobierno enfrenta críticas tras proponer postergar elección de gobernadores regionales

El Gobierno enfrenta críticas transversales luego de que confirmara su intención de aplazar en siete meses las futuras elecciones de gobernadores regionales, desde el 11 abril al 21 de noviembre de 2021, para hacerlas coincidir con los proximos comicios presidenciales, parlamentarios y consejeros regionales (cores).

La propuesta fue impulsada este viernes en una nueva sesión de la Comisión Mixta, que se encontraba debatiendo el proyecto de ley que busca levantar inhabilidades de los cores en los próximos comicios, tras la aprobación de la norma que establece un límite a la reelección.

El ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, salió al paso de las críticas, aclarando que el objetivo del Gobierno es abrir el debate.

“Acá nadie está planteando un delito, aquí lo que estamos haciendo es debatir sobre ideas y eso tiene muy buen olor, por eso lo quiero dejar muy bien claro, porque no me parece razonable ni responsable que se venga a plantear que nosotros estamos haciendo cosas que no dicen relación con transparencia, con debate con altura de miras y de manera correcta”, aclaró el ministro.