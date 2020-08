Joven agrónomo es reconocido por su trabajo en innovación con hongos de bosques quemados y silvestres

Marisel Venegas Díaz

En una de sus tantas salidas junto a sus amigos, el agrónomo Ignacio Bustos, de la comuna de Nacimiento se comenzó a interesar en el hongo Morchella, que crece libremente en los bosques de la zona y, también se produce posterior a los incendios forestales, lo que es una condición bien particular que aún no ha estudiado en profundidad. Este hongo es muy cotizado en el mercado gourmet de Europa y también en Chile, en algunos de los restaurantes que ofrecen este tipo de comidas.

“Esto comenzó alrededor de 8 años atrás, cuando a través de un amigo conocí este hongo, porque su madre lo trabajaba y lo recolectaba posterior a los incendios forestales y, además, en los bosques nativos. Son las dos zonas en las que se encuentra naturalmente la morchella” explicó Ignacio.

Asimismo, el joven profesional dijo que se dio cuenta que este producto es muy requerido y posee un alto valor en el extranjero, por lo que se interesó en cómo trabajar con ellos.

EL TRABAJO INVESTIGATIVO

Con este descubrimiento, el joven pensó en cómo cultivarlo y a través de su investigación y trabajo con el reino fungi, concretó su proyecto “Nutrifungi”, con el cual resultó ganador del concurso de emprendimiento Impulso Chileno, en donde obtuvo el primer lugar nacional, por medio de la Fundación Luksic y, además un premio de 10 millones de pesos. “Si no me hubiese ganado esos 10 millones de pesos en el concurso habría sido imposible lograr la fructificación” declaró el agrónomo.

Por otra parte, se adjudicó $150 millones de la Fundación de Innovación Agraria (FIA). Ahora busca transformar a Nacimiento en una capital productora de Morchella en la provincia de Biobío. “Ahora estoy en proceso de negociación con FIA hasta formalizar legalmente la adjudicación de los fondos”.

AGRICULTURA EN NACIMIENTO

“Siempre tuve en mi cabeza que si este proyecto se concretaba lo iba a desarrollar en la comuna, porque yo soy de acá; nacido y criado. Me he desenvuelto en este territorio y me siento un buen ciudadano de mi comuna al conocer las rendiciones que tiene el territorio, por lo que siempre que me he proyectado realizar algo tenía que ser acá” explicó Ignacio Bustos.

El joven investigador dijo que conoce la historia de la comuna y sabe que desde siempre ha tenido bastante agricultura, la que se ha ido minimizando por la actividad forestal, pero él cree que si todo sale bien con este sistema productivo en el que está trabajando y colocando sus esfuerzos tiene como idea reactivar la actividad agrícola y hacer del territorio un punto de producción de este hongo a nivel nacional.

LA MORCHELLA

Es una especie cosmopolita. Posee una amplia distribución desde la zona central hasta el extremo sur de Chile. Sus fructificaciones pueden ser encontradas a comienzos de la primavera, cuando empiezan a subir las temperaturas, sin embargo, esto varía según la latitud y altura. Cuando comienza el verano y las temperaturas se vuelven calurosas (sobre 30°C) es indicativo de que la época de morchellas ya finalizó.

Es una especie micorrízica, por lo cual, su hábitat está definido principalmente por la extensión del bosque de nothofagus. Sin embargo, muchas veces, las morchellas pueden desarrollar un tipo de vida saprobia y crecer en los suelos del bosque y en praderas. Las fructificaciones son de color gris pálido con tonos café, posee una forma cónica formado por celdas que se conforman longitudinalmente. El estípite es de color blanco, cilíndrico y hueco, tornándose más ancho en la base. Su tamaño es relativo, desde 6 cm hasta 15 cm de altura.

