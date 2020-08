Propietarios de espacios deportivos se preparan para volver con todas las precauciones a la cancha

Como ya es oficial, la región del Biobío está en la etapa tres del Plan Paso a Paso que está implementando el gobierno para el desconfinamiento progresivo, lo que implica el levantamiento de algunas restricciones, aunque siempre con cautela.

Uno de las actividades que retornaron y que han sido denunciadas por la comunidad, son las índole deportiva, no obstante estas ya están autorizadas en espacios abiertos con hasta un total de 25 personas, o en espacios cerrados con cinco participantes en su interior.

“Hoy día (ayer) principalmente nos han llamado dueños de canchas deportivas donde se puede realizar futbolito, baby futbol o futsal, por lo tanto esta actividad se puede realizar”, explicó el delegado provincial de la Seremi de Salud Cristóbal Vidal, quien señaló que han estado orientando a quienes consultan.

Lo anterior ha sido bien recibido no sólo por los dueños de dichos recintos, sino también por quienes desarrollan este tipo de actividades. Marco Gutiérrez practica tenis, y opina que “nunca se debió restringir, porque se mantiene la distancia, no hay contacto físico con la otra persona que se está jugando, no hay roce, y el juego en si no tiene contacto”.

Por su parte Cristian Sepúlveda, propietario de espacio deportivo “Tres Vientos”, ubicado en el kilómetro cuatro camino a María Dolores, detalló que su establecimiento cuenta con tres canchas, un salón de cumpleaños para niños y una piscina, negocio que está totalmente paralizado hace cuatro meses.

“Ha sido súper difícil, ya que ha estado complicado para concretar nuevos proyectos, y con todo esto se paró por el virus. Llevo cuatro meses suspendido, desde cuando empezó, ha sido difícil. Gracias a Dios yo tengo un trabajo, pero lo que son las canchas requieres mantención que hay que hacer aunque no se estén ocupando”, explicó.

Ayer fue su primer día de regreso, y agendó tres partidos, por lo que se mostró contento. “Es genial lo estábamos esperando hace rato, tratando siempre de infórmanos, preguntando en qué podíamos aportar nosotros para volver a funcionar, así que ahí nos fuimos adaptando a lo nuevo, porque va a empezar el deporte pero con hartas normas que hay que aceptar, pero vamos a cumplir con todo”.

Una de las restricciones implican funcionar al 50 por ciento de la capacidad original, y terminar las actividades antes de las 21 horas por el horario de queda. De forma adicional Sepúlveda asegura que hará distintas modificaciones al ingreso, para que “la gente se sienta tranquila y que venga a jugar con confianza. Alcohol gel al ingreso, e igual vamos a estar sanitizando cada vez que sea necesario”, aseguró.

Finalmente reflexionó sobre la trascendencia para la salud mental, más allá de lo económico, ya que con esta noticia las personas tendrán la posibilidad de hacer deporte y entretenerse, después de meses de encierro.

Recordemos que la resolución exenta 521 en su numeral 40, señala que las actividades deportivas deben ser autorizadas por el Ministerio del Interior, por tanto existen coordinaciones entre la Autoridad Sanitaria y la gobernación para que puedan entregar las autorizaciones correspondientes.