Navarro pedirá a la Cámara que interpele al ministro de Educación por regreso a clases

El senador Alejandro Navarro (PRO) se refirió a lo señalado por el ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien a raíz de un informe ONU indicó en su cuenta de Twitter que el retorno a clases presenciales debe ser una prioridad. Navarro aseguró que el Mineduc “se niega a reconocer que en 2020 no habrá clases presenciales”, y llamó a las bancadas de oposición de la Cámara de Diputadas y Diputados a llevar adelante una interpelación en contra del titular de la cartera.

Para Navarro, “el ministro Figueroa sigue la línea de no escuchar a los territorios ni a las comunidades educativas. Se niega a reconocer lo que alcaldes, expertos y apoderados en todo Chile han asegurado; que no habrá retorno presencial a clases en 2020 por el alto riesgo de contagio. La pandemia no está controlada y política del Mineduc de presionar el regreso presencial de clases, vendrá acompañada de rebrotes masivos”.

El parlamentario por la región del Biobío aseguró que “Figueroa debe ser interpelado. Es necesario que las bancadas de oposición estudien esta posibilidad, porque el regreso presencial será decisión de las madres y apoderados, no del Estado.

“Desde el Senado presentaremos un proyecto de acuerdo para pedirle acciones concretas al Presidente Piñera. No podemos pensar en un retorno a clases presenciales, sin antes aumentar la planta docente, desarrollar como país una fuerte inversión en telecomunicaciones y conectividad y, asimismo, asegurar el acceso a computadores a todos los estudiantes”, planteó Navarro.

“Tenemos un ministro que no ve las consecuencias de sus medidas, y que por ello deberá rendir cuentas al Congreso. Sólo en su cabeza está la idea de volver a clases de manera presencial. El rebrote es inminente si los estudiantes vuelven a las aulas y, si el ministro Figueroa insiste, tendrá consecuencias penales que lo perseguirán para siempre, porque con la vida no se juega ni se especula”, cerró.