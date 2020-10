Martín Pradenas sobre Antonia Barra en “Informe Especial”: “No la violé ni jamás le hice daño”

El imputado por la violación y abuso sexual de Antonia Barra, Martín Pradenas, habló por primera vez desde la cárcel con Informe Especial de TVN la noche de este jueves, y entregaron nuevos antecedentes del caso.

En ese sentido, Pradenas en una primera instancia se mostró dispuesto a que se le realizara una entrevista de parte del equipo, pero finalmente esto cambió a una serie de preguntas realizadas y respondidas por escrito. Su padre Iván Pradenas accedió a leerlas para el programa, en donde declaró, “no la violé y jamás le hice daño. Me declaro totalmente inocente”

Martín Pradenas también explicó las razones por las cuales Antonia Barra abandonó la cabaña donde estuvieron después de la fiesta sin despedirse de nadie, ya que según él “ella no conocía a nadie. Ella no quería que la identificaran porque estaba en una reconciliación con su ex pareja, según me enteré después”.

Al respecto sobre la llamada que ambos sostienen, el joven de 28 años señaló que “la llamé cuando me enteré que le dijo su ex pareja que la había violado. La increpé diciendo que era una mujer adulta y debía hacerse cargo de sus actos, jamás la amenacé con publicar sus fotos como dijo su padre, siendo una grave acusación, ya que ni él ni nadie tuvo acceso a la llamada”.