Los mitos e información del Hidrógeno Verde en el mundo

El fundador de SEG Energía, Fernando Schaich, dijo en una columna, que “mucho venimos hablando hace algunos años del hidrógeno verde y de sus implicancias positivas en nuestro País. De los derrames y beneficios que pueden traer consigo los proyectos de hidrógeno verde y sus derivados, casi nadie duda, pero lo que también es verdad es que no hay proyecto o iniciativa sin cambios”.

“Sin embargo, para que estos controles de la sociedad funcionen bien, debemos contar con un elemento básico y fundamental: LA INFORMACIÓN, que además debe ser clara, correcta y bien transmitida. Me refiero a que debe buscarse por todos los medios que dicha información tenga el suficiente sustento como para clarificar y no todo lo contrario”, indicó Schaich. “Es por ello que me gustaría enfocarme en una parte de dicha información que es muy relevante a los proyectos de hidrógeno verde que se vienen y su vinculación con el uso del agua”, dijo el especialista en energía.

HIDRÓGENO VERDE: SUS BENEFICIOS COMO ENERGÍA LIMPIA

“Está claro que el H2 verde proviene de la electrólisis del agua (H2O) mediante energía eléctrica de origen renovable (en particular en Uruguay, podría ser Eólica, Hidroeléctrica, Solar o Biomasa). Si nos concentramos en la generación con energía eólica, vamos a necesitar sin dudas, extensiones de campo grandes, pero en donde la real utilización de la tierra es mínima. Cuando se habla de ¨tapizar de molinos el Uruguay¨ hay que tener en cuenta que cada aerogenerador ocupa de manera real menos de 4 hectáreas de campo (incluyendo el lugar donde se eleva el mismo, sumado a las plataformas de maniobra y a los caminos necesarios)”, explicó el fundador de la empresa en cuestión. Fernando Schaich agregó que “en un campo de unas 4000 hectáreas donde se ubican quizás 100 MW, si tomamos aerogeneradores de 5 MW cada uno, el área total utilizada no es más que 80 hectáreas. Es decir que el productor del campo dispone de prácticamente el 98% del campo para continuar con sus actividades habituales. Algo similar ocurre con el agua. A priori puede parecer que los proyectos de H2 verde van a ser los responsables de llevarse el agua nuestra a otros países”.

Schaich reconoció que “es cierto que el proceso implica el uso de agua, pero también aplica a una cantidad de actividades ya tradicionales del campo uruguayo: arroz, carne, soja, forestación, etc. Y lo más importante de todo es que la cantidad relativa en el caso del H2 es en algunos casos varios órdenes de magnitud inferior como explicaremos a continuación. Es decir que NO ES CIERTO que serán los responsables de llevarse el agua a otros países”. “Sin mencionar también que (a diferencia de las otras actividades mencionadas) una gran cantidad de ese H2 luego se vuelve a combinar con oxígeno para volver a formar agua. Es cierto que esa agua se formará en su gran mayoría en otro sitio del planeta, pero, al fin y al cabo, el planeta es uno sólo, ¿verdad? Si tomamos por ejemplo una planta de producción de H2 con un electrolizador de entre 150 y 200 MW de potencia, su consumo de agua como materia prima para la producción de metanol rondará los 700 m3 de agua por día”, dijo el fundador de SEG Energía.