Tras un adelanto en las cuotas de presupuesto anual por parte de la municipalidad de Los Ángeles, el apoyo a los gastos de Bomberos por la emergencia incendiara es evidente. Así entonces, Diario La Tribuna tomó contacto con la administración del Cuerpo de Bomberos de la capital de la provincia, para recabar detalles acerca de los gastos y sus efectos tras la situación de los siniestros incendiarios. “Tal como es posible prever, enfrentar esta magnitud de incendios, ya sea en cantidad como en dimensión, impacta el presupuesto. Hace un par de años venimos efectuando una proyección, para los meses que no tenemos recursos: enero, febrero y marzo”, adelantó Raúl Márquez, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles. Normalmente, el monto de 200 millones de pesos entregados por el municipio, se divide en tres cuotas. El problema principal de los dineros de origen fiscal o estatal, como el presupuesto que se les entrega desde el Ministerio del Interior, va en el calendario de gastos, ya que se realiza de forma anual. “Estos recursos nos llegan en abril o mayo aproximadamente, tradicionalmente el gran aporte de la municipalidad, que lleva cinco años en el monto importante de 200 millones de pesos, llega primero en marzo, luego en agosto y después en noviembre”. Este hecho los deja sin recursos durante tres meses, tal como adelantaba Márquez. “En esas fechas, hay que ocupar el monto completo de aquí al 31 de diciembre, no podemos dejar reservas para atender las emergencias de enero, febrero y marzo”, explica el superintendente. Como los cargos y roles de Bomberos también son electos durante el mes de enero, se produce un problema administrativo: como el pago tiene firmas autorizadas hasta el 31 de diciembre, para el dos de enero se necesita de ellas para el cobro de cheques.

IMPACTO PRESUPUESTAL DEL INCENDIO

“La previsión que realizamos para este año, se hizo en comparación al nivel de incendios de años anteriores. Pero este año nos vimos enfrentados a una situación muy particular, si bien es cierto no teníamos problemas de recursos, debimos hacer compras de combustible”, agrega Raúl Márquez. Es por ello que el adelanto por parte de la municipalidad para Bomberos, garantiza no solo un mecanismo de defensa para los incendios, sino mucho más. El principal gasto que tienen es en combustible, este año ha habido gastos que se realizaron años anteriores, pero este fue diferente. Hidratación y alimentación eran parte de los primeros puntos en la lista de compras de Bomberos, pero según señala Raúl Márquez, como “este año se produjo una catástrofe, la comunidad ha reaccionado de manera espontánea para realizar donaciones de agua y de alimentación”, esto genera una reducción importante en los gastos de Bomberos. Márquez comenta además que, tal ha sido la convocatoria por los incendios, que ya tienen suficiente agua para los voluntarios de la institución. Hace un llamado a las personas a donar lo mismo que gastarán en una botella de agua, pero en dinero directo. “Esos mil 500 pesos nos pueden servir, para distribuirlos de acuerdo a las necesidades que tengamos como bomberos”. En lo que respecta a combustible, también han recibido donaciones importantes. Parte de los “Club de Leones” en Los Ángeles, realizó una campaña para juntar dinero. El monto reunido, hasta el día de ayer, será convertido en litros de combustible que será entregado a personal de bomberos. De acuerdo a las estimaciones aproximadas del superintendente, los gastos en petróleo ascienden a los seis millones de pesos desde el inicio de los siniestros el día jueves, hasta el día de hoy que siguen activos.

UN LLAMADO A LA TRANSPARENCIA

Si bien hay servicios que han sido prestados de manera gratuita al Cuerpo de Bomberos, Márquez revela que es parte del rol de la institución transparentar estos datos. Para explicar al público, sobre todo a quienes realizaron aportes, a dónde fue a parar su donación y qué uso se le dio. “Si no hacemos esto, el día de mañana puede salir alguien diciendo ‘los bomberos vendieron esta agua’”. Otro de los gastos que algunas empresas de manera voluntaria han cubierto, es la reparación de los carros. Que si bien han sido menores, Márquez se posiciona dentro de la opción de la transparencia y de informar siempre de manera pública la situación y gastos a la comunidad. La tarea para el cuerpo de Bomberos es, a pesar de los gastos por el incendio, saber distribuir de manera correcta el presupuesto anual. Para la suerte del Cuerpo, Márquez informó que el Concejo Municipal aprobó además 50 millones de pesos extras al presupuesto, para suplir los gastos por los siniestros y que no afecte tanto dentro de lo que queda de año a los dineros a utilizar.