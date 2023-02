Experto insta a respetar los procesos y especies naturales para conservar la apicultura

Un director del Movimiento Nacional de Apicultores de Chile reconoció que la modificación genética puede ayudar a mejorar el desarrollo de la actividad, pero que no se debe modificar la alimentación de los insectos.

Las modificaciones al medioambiente generadas por distintas tecnologías y el cambio en la genética de ciertos insectos y cultivos amenazan la subsistencia de estos sistemas naturales en el tiempo, advirtió el apicultor profesional e instructor apícola, Mario Flores Molina. En ese sentido, sumó también el desarrollo del hombre a futuro, debido a los efectos desconocidos que lo anterior tendría sobre estos insectos y todo el sistema natural.

En entrevista con diario La Tribuna manifestó que “los avances técnicos más valorables están en el desarrollo de la infraestructura operacional para la movilización de colmenas, la mejora de estas, la maquinaria de carga, las tecnologías para la extracción de la cera y todo lo que ha significado evolucionar de la colmena rústica a la moderna”. “Sin embargo, debemos conservar la parte genética natural. Porque lo que puso la naturaleza sobre la tierra es perfecto debiera ser inmodificable para el hombre”, alertó el también asesor del Movimiento Nacional de Apicultores de Chile.

LLAMAN A NO MODIFICAR LA NATURALEZA PARA PROTEGERLA

“El planeta no se debiera modificar, porque no sabemos las consecuencias de lo que podría pasar, mientras la creación es perfecta. Lo que estamos viviendo hoy, con el desequilibrio climático y sus efectos negativos en la vegetación y los animales, debiera impulsar la genética natural de las abejas”, consideró el premio a la invención apícola. Flores Molina reconoció que la tecnología “puede ser un puente para hacer ciertos cruzamientos genéticos, como en el caso de la inseminación artificial, pero no como un método de reproducción. Sí se puede utilizar la tecnología para mejorar el desarrollo, pero no para alterar la alimentación de las abejas”. “Todo tiene sus pros y contras. Hoy si bien hay cultivos que no se darían en algunas regiones de no ser por la modificación genética de estos, no sabemos los efectos que va a producir a la larga”, sopesó el productor agroforestal.

El colaborador del gremio apícola nacional explicó que “nosotros somos parte de una creación natural y somos parte de millones y billones de organismos. Si bien hay gente que está muy feliz con este avance, por el ego humano, también hay una parte científica, que es la contraparte que no lo ve con buenos ojos”. “La misma energía atómica es peligrosa si no es bien manejada. Los transgénicos podrían ser aún peores. En algún momento podrían tener un efecto catastrófico”, alertó Mario Flores Molina. “¿A dónde se llevará el desarrollo del mundo? Aún no somos dioses y el día que se pueda controlar la vida y seamos inmortales lo creeré, pero todo eso lo controla la naturaleza”, cuestionó el apicultor.

ESPECIES INTRODUCIDAS AMENAZA LA SUPERVIVENCIA DE LAS ABEJAS

Respecto al efecto de los cultivos transgénicos en ejemplos internacionales, el asesor de Monachi, recordó “algunas sorpresas que han dado estos intentos. Es difícil modificar a la naturaleza y mientras no podamos superar la muerte, no me parece de confianza implementar estas tecnologías tan futuristas”. El mismo vocero había dicho anteriormente, en entrevista con diario La Tribuna, que el mal manejo de las abejas amenazaba su subsistencia, a través de la introducción de especies foráneas al país sin considerar el impacto en los insectos autóctonos del país, que sufren la depredación de su entorno natural y terminan reduciendo en número su población.