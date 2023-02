Conaf anuncia cierre preventivo del Parque Nacional Nonguén

Ante el pronóstico de altas temperaturas y el riesgo inminente de incendios forestales en la región, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) activó el sistema de “Botón rojo” al interior del Parque Nacional Nonguén, que implica el cierre preventivo de la unidad durante este jueves 2 y viernes 3 de febrero.

“Esta medida nos permitirá cuidar nuestro parque de posibles siniestros y concentrar nuestro personal de guardaparques en patrullajes preventivos enfocados en localidades con mayor amenaza y vulnerabilidad, para reaccionar con rapidez ante un probable surgimiento de fuego”, señaló el director regional de Conaf, Rodrigo Jara.

Se trata de una nueva medida que busca el cierre temporal de áreas silvestres protegidas ante condiciones meteorológicas como altas temperaturas, baja humedad relativa, fuertes vientos y alto índice de combustible fino muerto, que puedan incrementar la probabilidad de riesgo y ocurrencia de siniestros.

El “Botón rojo” suma las coordinaciones pertinentes con las empresas forestales que operan en la zona, más Carabineros, PDI, Ministerio Público, municipalidades y gobiernos locales y regionales, poniendo en alerta también a Bomberos y las Fuerzas Armadas.

El llamado, en tanto, es a extremar las medidas preventivas, asumiendo una conducta de corresponsabilidad no sólo en áreas silvestres protegidas, sino que en toda la región. “Con acciones muy simples se puede evitar una tragedia. Por ejemplo, construir cortafuegos, no usar herramientas eléctricas cerca de vegetación, podar los árboles cercanos a los tendidos eléctricos, no hacer fogatas ni utilizar cocinillas en sectores de vegetación, no lanzar cigarros y fósforos encendidos al suelo, depositar la basura en contenedores, entre otras medidas que pueden evitar un incendio forestal”, agregó la autoridad.

