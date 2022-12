El alcalde Esteban Krause se refirió a una compleja situación que enfrentan tanto vecinos del sector como funcionarios municipales del punto de reciclaje ubicado en el Polideportivo.

Este espacio fue creado para llevar todo aquello que no es útil en los hogares angelinos y que puede reciclarse, y en ese sentido, ha habido personas que van a botar escombros de construcción o residuos domiciliarios, lo que dificulta el correcto funcionamiento de este recinto.

Además, el edil puntualizó que algunas personas han ido fuera de los horarios establecidos o en camiones a botar residuos que no corresponden a ese recinto.

En la misma línea, la máxima autoridad comunal aseguró que “queremos hacer un llamado a los vecinos y vecinas a hacer buen uso de este esfuerzo que está haciendo la municipalidad desde hace un tiempo. Instalamos este punto limpio para que vecinos puedan venir a botar sus desechos, estamos hablando de muebles, de cosas habituales, que generalmente se van acumulando en nuestros domicilios”.

“Pero lamentablemente, vecinos nuestros y algunos inescrupulosos han hecho un mal uso de este espacio, vienen a botar escombros de construcción, ladrillos, cemento, arena, fierros y cosas que no tienen nada que ver con el espíritu de estas instalaciones”, enfatizó.

El punto de reciclaje es un espacio para botar cosas que en algún momento dejan de usarse como colchones, sillas, botellas, plásticos en general, pero han tenido que vivir situaciones muy complicadas.

“Nosotros lo que queremos es seguir instalando estos espacios, pero también les pedimos que nos puedan ayudar a que sea bien utilizado. Estos espacios se han ido construyendo en base a la confianza de las personas y las autoridades, por eso, no queremos llegar a un extremo de tener que levantar estos espacios, nuestra ciudad no solo es responsabilidad de la municipalidad mantenerla limpia, sino que de todos y todas, si no hay cooperación este esfuerzo se hace demasiado intenso y no alcanzamos a cumplir con la meta y tenemos que generar gastos adicionales que van repercutiendo en otro tipo de servicios”, sostuvo el alcalde Krause.

En ese aspecto, el edil angelino repitió que “Hacemos un llamado a los vecinos y vecinas que ocupen este espacio que es para ustedes, no para empresas constructoras, no para quienes están haciendo remodelaciones en sus casas y que botan escombros de construcción”.

Respecto al tema de escombros y materiales no reciclables, el alcalde precisó que: “Para eso la municipalidad tiene un servicio especial, donde pueden llamar y acude personal municipal a retirar los escombros por un monto que es bastante accesible y que en definitiva resuelve el tema, no es que no tengamos cómo resolver el tema de los escombros”, recalcó.

Colchones, sillones, muebles, botellas, plásticos, cartones, papeles y desechos habituales de los domicilios están permitidos, sin embargo, no todo lo que se genera a través de una construcción es basura apta para el punto limpio.

En el recinto hay guardias de seguridad que velan por el funcionamiento del espacio, cámaras de seguridad y horarios establecidos, sin embargo, si las malas prácticas continúan, como insultos o amenazas a trabajadores, las personas se van a privar de acudir al centro de reciclaje a dejar sus desechos.

Y en ese aspecto, el alcalde recalcó que: “Nosotros instalamos esto como un proyecto piloto, para ir probando cómo teníamos que operar este tipo de servicio y lo que queremos es expandirlo, instalar en otros lugares, pero este espacio para nosotros ya es un esfuerzo importante en el ámbito económico y si no se realiza como era el objetivo, obviamente nos vamos a cuestionar la posibilidad de replicarlo en otros lugares porque si lo instalamos el costo va a ser alto, ya que hay que contratar guardias, instalar cámaras, generar toda una implementación para que las personas que no cumplen puedan cumplir”.

En la oportunidad, el alcalde junto a concejales y representantes de la comunidad del sector y de zonas rurales destacaron la implementación de equipos como los letreros, las cámaras de televigilancia, a objeto de poder monitorear qué se está botando.

“Los espacios de reciclaje han sido útiles, la gente ha respondido bien pero lamentablemente hay un grupo de personas que no les interesa cumplir con lo que estamos pidiendo”, aseguró el edil.

En esta oportunidad acompañaron el llamado concejales, la directora de Medio Ambiente del municipio, Ximena Arias y el director de Seguridad Municipal Miguel Ángel Irribarra.

En materia legal, el criterio que usará la municipalidad para multar a quienes no respeten las normas en los puntos limpios el alcalde mencionó que “como lo hemos venido haciendo, no solamente en este lugar sino que en toda la ciudad, si detectamos un vehículo anotamos la patente y con esos datos realizamos una denuncia en el Juzgado de Policía Local, no podemos cursar multas personalmente a la gente pero sí cuando sucede en vehículos. En este caso haremos lo mismo, ya que la mayoría de lo que sucede aquí es que vienen con camiones, grandes y medianos, con escombros y en un solo viaje llenan este espacio destinado para vecinos y vecinas”, sentenció.

“Vamos a hacer una fiscalización mucho más intensiva pero necesitamos la colaboración de la comunidad, primero, no generando estos microbasurales, tomando fotografías y enviándonos esos antecedentes y nosotros haremos la denuncia que corresponda”, enfatizó el alcalde.

También llamaron a no contratar servicios fraudulentos que cobran por retirar escombros pero no tienen acopio establecido, generando microbasurales o bien botan los desechos en los puntos limpios que no están habilitados para ese tipo de basura.

La responsabilidad recae en cada persona de informarse dónde puede botar la basura que necesita sacar, destacando en este punto que los camiones recolectores tienen un horario, el retiro de escombros es una práctica que puede avisarse en la municipalidad y realizarlo de manera legal.

PRONUNCIAMIENTO VECINAL

De igual forma, Filomena Pezoa Rebolledo, presidenta de la Junta de Vecinos Clara de Godoy insistió en el llamado de apoyar la iniciativa del punto limpio, manifestando que “aquí se está prestando para un microbasural y no puede ser, todos tenemos deberes y derechos y botar basura donde no corresponde es un gasto para la municipalidad y eso no se hace, pueden traer desechos pero no basura, para eso está el camión que pasa por todas partes, queremos que la ciudad siga bonita”.

Por su parte, Norfa Castillo, presidenta de la Unión Comunal Rural del sector La Suerte, concuerda con su colega de la zona urbana, quien señaló que ellos también tienen ese problema, agregando que “tenemos gente que va a tirar basura a nuestro sector rural y sabemos a veces quiénes son pero hacen caso omiso.”

“Es importante porque la batea se pide en el sector rural para desechar todo lo que no ocupamos en nuestras viviendas, pero no escombros, para eso hay un lugar especial, nosotros pensamos que no son los vecinos, son empresas pequeñas constructoras, pero hay que poner la mano firme sino se va de las manos, las personas son autoritarias, llegan y entran y botan lo que no corresponde, hay que pensar en el futuro”, agregó la dirigente del sector rural.

Recordar que este punto limpio, que funciona hace 11 meses, se han extraído aproximadamente 800 toneladas, solo en ese punto limpio, con un costo de más de 40 millones de pesos, entonces si se siguen botando escombros, en vez de tener las 800 toneladas en 11 meses, se juntará en dos meses y lo mismo con el gasto, entonces hay un costo financiero importante para tener en consideración.

Se ha difundido qué cosas se pueden llevar al punto limpio, sin embargo, la municipalidad informará con más ahínco la información precisa para evitar confusiones y faltas.

Finalmente, el alcalde aseguró que hay medidas de seguridad como cámaras de televigilancia para monitorear qué residuos se están arrojando a los contenedores y también información sobre qué basura es admitida en el punto de reciclaje.