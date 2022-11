En Alto Biobío: Presentan plan preventivo y de combate contra incendios forestales

En la Biblioteca Municipal de Alto Biobío, se realizó una reunión de coordinación provincial en el marco del plan de combate y prevención de incendios forestales para la temporada 2022-2023.

En la importante instancia participó la delegada presidencial provincial, Paulina Purrán, junto a diversas autoridades de Gobierno, representantes de Bomberos, Ejército de Chile, municipio, y bajo la coordinación de la Corporación Nacional Forestal.

En ese sentido, la delegada Paulina Purrán, manifestó que “nuestra delegación provincial ya cuenta con dos mesas de coordinación, que encabeza nuestro encargado provincial de emergencia, junto con todos los entes, que están preparados para asumir este tipo de emergencia”. Igualmente, la máxima autoridad provincial destacó la inversión de un 22% extra que realizó el Gobierno esta temporada con Conaf.

En tanto, la seremi de Agricultura, Pamela Yáñez, apuntó que “la idea es destacar el trabajo y entregar todo el apoyo en la coordinación para una buena planificación. Por eso, destacamos el trabajo que realiza la brigada de mujeres, así que queremos resaltar la labor que realizan ellas en el combate de los siniestros”.

Asimismo, el director regional de CONAF, Rodrigo Jara, destacó que “ha sido grato estar acá, porque estamos en Alto Biobío, ya que es la principal proveedora de brigadistas para la provincia del Biobío.Cerca de 100 brigadistas de la comuna van a ser parte del combate de incendios forestales de CONAF”.

Uno de los hitos más destacados de esta ceremonia en la alta cordillera tiene que ver con la gran cantidad de brigadistas de la zona que se suman cada verano. Belén Calpan, brigadista de CONAF, quien por primera temporada combatirá los incendios forestales en Alto Biobío, espera tener una buena experiencia esta temporada.

“Me enteré por mi hermana de este trabajo, por eso espero aprender harto y siempre me había llamado la atención. Me interesa aprender y ojalá no sea la última temporada”, dijo Belén.

Finalmente, el Alcalde de la comuna, Nivaldo Piñaleo, agradeció las gestiones hechas por Conaf en las comunidades Pehuenche y también valoró la labor que realiza su equipo de emergencia y planificación del municipio.