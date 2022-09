Colapso de los rellenos sanitarios pone en alerta a ambientalistas de Los Ángeles

La agrupación “Ciudadanía Ambiental” de Los Ángeles analizó la situación actual de los rellenos sanitarios en la región del Biobío, donde hizo un llamado a analizar la “industrialización” de los residuos domiciliarios sólidos en el país.

Recordemos que autoridades de la región dieron a conocer su preocupación debido a que el relleno sanitario de Hidronor en Florida, que recibe los residuos de Talcahuano y Hualpén, tiene una proyección de funcionamiento de sólo siete meses, mientras que Cemarc de Penco, receptora de los desechos de once comunas, de dos años.

DESECHOS Y CRECIMIENTO POBLACIONAL

La presidenta de la agrupación Mónica Ehrenfeld, manifestó que “la mayor parte de los rellenos sanitarios no considera cabalmente el crecimiento poblacional, que en los Ángeles es tremendo, no considera, ni estudia la importante relación crecimiento poblacional, versus crecimiento del poder adquisitivo y su efecto sobre el consumo, el sobre empaquetamiento de los productos y toda la gama de los mal llamados productos “desechables”, precisó.

En esa línea indicó que “no existe lo desechable, es trampa, una mentira creada por la tecnología. Solo existe la desintegración de la materia orgánica. El sistema natural, no tiene la capacidad de transformar ninguna molécula sintética, plástica, metálica, de vidrio, de neumático. Para todo esto se necesitan instalaciones industriales, de las que carecemos en regiones”.

En relación a elementos como vidrios precisó que “son totalmente reciclables, sin embargo, se está generando con ellos una “Maldad Ambiental”, en vez de lavar las botellas y entregarlas para su reuso, se llevan a la fábrica y se muelen, para producir una nueva botella. Esto sólo con fines de lucro, dado que a la empresa le es más rentable. Desconociéndose la carga energética y el costo ambiental que esto genera. Acá no opera el concepto de Economía Circular, sólo los fines económicos y el Estado hasta ahora, se comporta como ciego ante esto, pudiéndolo regular. Con las mismas técnicas económicas, vidrios para el rehuso y un fomento o liberación de carga tributaria. Los metales, salen todos al extranjero. Nuestros minerales que hemos sacado con tanto esfuerzo, vendidos al extranjero y luego adquiridos como metales, cuando pudiéramos reciclarlos industrialmente, vuelven a ser exportados a precios muy deplorables”.

INDUSTRIALIZACION DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CHILE

En este punto, Mónica Ehrenfeld enfatizó que “el llamado es hacia los gobiernos, hay que comenzar a estudiar la forma de industrializar los residuos sólidos domiciliarios en Chile. Tanto las materias orgánicas como las no orgánicas”.

Al analizar las acciones que se desarrollan actualmente, manifestó que el Gobierno Regional informó de un plan para materializar el compostaje comunal, donde Los Ángeles ha sido favorecido. En este caso precisó que es “una importante noticia, se requiere de un potente Plan de Educación Ambiental, un plan de difusión por redes sociales y generando instancias de participación para dar paso a la creatividad que nos conduzca a “Seducir a los vecinos con la idea de una comuna sustentable””.

A lo anterior agregó que “recuerdo en los años 2000, había un programa de mejoramiento para el tratamiento de las basuras en las comunas, se trataba de un crédito BID, que instaba a los municipios a asociarse para generar rellenos sanitarios y sistemas de reciclaje que permitieran un proceso más sostenible. No veo en la región que la Asociación de Municipalidades, capítulo regional, haya tomado el guante. Tenemos tres rellenos sanitarios ya colapsados en la región del Biobío con los días contados, generando toda clase de impactos sanitarios y ambientales”, puntualizó.

En este punto agregó que “celebramos la asociatividad que está generando Concepción Metropolitano para abordar esta verdadera emergencia sanitaria. En Biobío, podemos hacer lo mismo, analizar el problema en su conjunto y buscar soluciones de futuro. No esperar que las empresas entreguen soluciones, que siendo realistas, no dan cuenta de respetar la normativa ambiental chilena y que pareciera ser que no ceden ante la tentación de incrementar sus ganancias. El relleno sanitario de Los Ángeles está trayendo los residuos desde Arauco, Chiloé y Temuco. Cuando se logró la RCA nunca se mencionó que iba a operar como vertedero Interregional”.

Por último, la presidenta de Ciudadanía Ambiental comentó que “el costo que nuestro gobierno comunal paga por el servicio de extracción de basuras urbanas, rurales, residuos vegetales y manejo de los puntos limpios es sideral. Valdría la pena elevar un proyecto de industrialización de residuos en la región del Biobío, en una de esas descubrimos que gastaremos lo mismo o un poco más, pero con un resultado sustentable. Nuestras organizaciones ambientalistas estarían llanas a participar en la tarea de sensibilización y educación”, finalizó.

