Se abren postulaciones al Programa de Recambio de Calefactores 2022

En el hall central del Centro Cultural angelino, se lanzó el Programa de Recambio de Calefactores versión 2022, ante la incertidumbre de cientos de personas que exigen un método de calefacción más ecológico, y de esta manera, contribuir en la disminución de un 9,3% la contaminación atmosférica.

Lo anterior, considerando que Los Ángeles registró un sumario sanitario, 409 fiscalizaciones y 33 episodios críticos ambientales, según el último informe de la Seremi de Salud del Biobío, respecto al Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA).

Desde 2017

A través de un convenio de transferencia entre el Gobierno Regional y el Ministerio del Medio Ambiente, junto con la entrega de recursos por más de $5.000 millones, se contempla la instalación de 2079 de calefactores, divididos entre los recambios ya realizados, los que se encuentran pendientes de instalar del proceso 2021, y los de este año.

Como meta, entre los recursos aprobados en septiembre de 2021 y vigentes por dos años, se busca implementar cuatro mil recambios en toda la región, además de la aplicación de un programa de educación ambiental que concientice sobre la problemática ambiental derivada del uso de leña para calefacción domiciliaria.

En este llamado se pretende realizar el recambio de 394 sistemas de calefacción distintos a la leña, en tres líneas de tecnología.

La primera es la instalación de 184 estufas a pellet de potencia media, en segundo lugar se considera la compra de 153 sistemas de calefacción de aire acondicionado inverter, y por último, la compra de 57 estufas a kerosene de alta potencia.

En el lanzamiento, participó Rodrigo Díaz, gobernador regional del Biobío, quien resaltó del programa que “es una colaboración entre el Ministerio del Medioambiente y que tiene que ver con el Plan de Descontaminación Ambiental de la ciudad de Los Ángeles, que propone la meta de aquí al año 2027 cambiar 22 mil calefactores, con la finalidad de mejorar la calidad del aire para que las personas no enfermen o incluso en casos más graves no tengamos que lamentar el fallecimiento de personas.

Sobre la situación ambiental de la ciudad, la autoridad regional señaló que “Los Ángeles tiene un aire sucio, un aire peligroso, por lo tanto, la obligación del Estado de Chile a través de sus distintas agencias, donde también participamos como Gobierno Regional, es comprometer recursos que nos permita colaborar en la tarea de descontaminar el aire.”

Respecto al cambio de calefactores indicó que “es un paso relevante entregar estos calefactores que se podrán otorgar poco más de dos mil, y vamos en la mitad de la meta, por tanto, tenemos que redoblar esfuerzos e innovar en la forma en la que estamos trabajando, porque la gente de Los Ángeles tiene un compromiso de los distintos servicios públicos y hay que cumplirlo.”

Por su parte, Daniela Dresdner, delegada presidencial regional mencionó que “el Gobierno de Gabriel Boric se ha puesto el nombre de gobierno ecológico y lo que quiere es avanzar en la calidad de vida de las personas. Aquí estamos hablando de la calidad del aire con estos planes de descontaminación, que hay tanto en Los Ángeles como en la provincia de Concepción. Tenemos que avanzar y una de las cosas que se están haciendo tiene que ver con el recambio de calefactores, que se está realizando gracias al convenio entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Medio Ambiente para poder hacer el recambio de cuatro mil calefactores.”

En esa línea, la representante del Ejecutivo agregó que “tenemos una tremenda deuda, tenemos mucho que hacer, el desafío es muy grande y estamos poniendo todo para poder avanzar lo más rápido, porque aquí lo más importante es la salud y la calidad de vida de las personas de nuestra región”.

Asimismo, Oscar Reicher, seremi de Medio Ambiente de la región del Biobío, enfatizó en que “nosotros desde que asumimos la seremi del Medio Ambiente, bajo el mandato del Presidente Gabriel Boric de ser un gobierno ecológico, nos comprometimos, dentro de las prioridades, tener un objetivo de la reducción del aire contaminado que tenemos en distintas comunas de la región, pero principalmente en Los Ángeles que ha presentado los episodios más críticos respecto del periodo de abril hasta septiembre, donde nosotros estamos anunciando cuando hay alerta, emergencia y preemergencia.”

“Hace una semana estuvimos en un comité operativo para fortalecer la coordinación que tienen las distintas medidas del Plan de Descontaminación, y por cierto, ahora estamos enfatizando el trabajo en una de las medidas, que tiene que ver con el recambio de calefactores, en esta alianza que se ha generado con el Gobierno Regional en la entrega de $4.000 millones. Esperamos entonces, cerrar, solamente en el radio urbano de Los Ángeles con 2079 calefactores de recambios”, añadió el seremi de Medio Ambiente del Biobío.

Con relación a la situación del pellet, el seremi dijo que “se viene trabajando hace algunos meses y la delegada junta al seremi de Energía y Economía, y otras organizaciones, para que logremos tener una solución estable a la situación del pellet, que no es algo novedoso, no es de este año, si uno mira atrás se va a encontrar que también hubo escasez de pellet. Y en ese sentido, este Gobierno asumió el desafío entendiendo la importancia que tiene para precisamente políticas como el recambio de calefactores de buscar situaciones estables o permanentes para el abastecimiento de la población de este insumo.”

Igualmente, Isabel Flores, presidenta de la Junta de Vecinos Villa Los Profesores y beneficiaria del programa de Recambio de Calefactores, declaró que “nosotros esperamos esta noticia, porque desde que salió el programa hemos participado y somos muchos los vecinos que salimos beneficiados con estas estufas a pellet. Así que estamos felices, y mandé el comunicado a mi gente para que todos sepan que lo pueden hacer, porque habían dicho que no iba a haber recambio.”

“El tema de la escasez de pellet es simplemente falta de organización entre los vecinos pero en sí no nos ha faltado el pellet, nosotros compramos entre varios vecinos y no nos faltó pellet este año, así que hay que organizarse como junta de vecinos o con conocidos, para que no estemos preocupados que no tendremos stock para el otro año”, puntualizó la presidenta de Villa Los Profesores.

POSTULACIONES Y RESULTADOS

Desde el 8 hasta el 21 de septiembre estarán disponibles los dos canales de postulación al Programa de Recambio de Calefactores. Uno de los métodos es online a través del sitio web www.recambiodecalefactores.cl o en la oficina de apoyo ubicada en Orompello 454, Los Ángeles.

La etapa de preselección iniciará el 28 de septiembre, donde se visitará a los postulantes para validar los antecedentes y datos de la vivienda, hasta el 5 de octubre.

Los resultados del puntaje se darán a conocer la segunda o tercera semana de octubre, y por último, el retiro del sistema antiguo y el recambio e instalación del nuevo calefactor.

REQUISITOS PARA POSTULAR

-Que el artefacto a recambiar se encuentre instalado en la vivienda y sea del tipo salamandra, cocina, hechizo, cámara simple o calefactor con templador.

-Ser propietario del artefacto a leña que se quiere recambiar.

-No haber sido beneficiario de algún Programa de Recambio anterior.

-Ser mayor de edad.

-Que la vivienda esté dentro del radio urbano de Los Ángeles.

-Entregar a la Seremi el artefacto a leña que se recambie, para proceder a su destrucción.

-No se aceptarán postulaciones de artefactos instalados en departamentos, instituciones, organizaciones sociales, ni en lugares que no tengan un fin habitacional. Sólo se aceptarán postulaciones en departamentos para la línea aire acondicionado inverter.