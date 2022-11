Transporte de carga exigió acciones rápidas ante alzas en el precio de los combustibles

Tras una reunión realizada en la ciudad de Concepción, el directorio ampliado de la Confederación Nacional del Transporte de Carga abordó diversos temas que afectan al rubro del transporte de carga pesado en el país, donde no descartaron movilizaciones y solicitaron soluciones “en el más breve plazo”.

En la reunión de dirigentes participaron gremios como Fedenorte, Fedequinta, FedeMaule y Fedesur, además de los presidentes asociados a esta última federación, y donde se abordaron tres temas principales. Entre ellos el alza sostenida de los precios del diésel, la modificación laboral relacionada con el proyecto de ley de 40 horas, y la seguridad en las principales carreteras del país.

A través de un comunicado, dieron a conocer los principales acuerdos, entre ellos, lo relacionado con el tema de los combustibles, donde indicaron que “se acordó exigir al Ministro de Hacienda, que responda a los requerimientos planteados a esa cartera en julio pasado, donde solicitamos que la variabilidad del precio de diésel sea a seis meses, dado a que no existe posibilidad de traspasar el costo a los generadores de carga”.

Junto con ello agregó que “al respecto, se comunicará a las bases los acercamientos o acuerdos, si los hubiere, de tal forma de adoptar las medidas que definan nuestros asociados hasta lograr una respuesta del Ejecutivo”, precisó.

Además agregaron que “este viernes 4 de noviembre, realizaremos un encuentro consultivo nacional con las 44 asociaciones gremiales para establecer la definición corporativa respecto de lo tratado en la reunión de hoy (miércoles)”.

En relación al proyecto de 40 horas, “se acordó mantener las 180 horas mensuales de jornada ordinaria, tal como lo establece el actual Artículo 25 bis, lo que en la práctica son 41,8 horas promedio semanales”, por lo que llamaron al gobierno “a considerar nuestras peticiones antes del encuentro consultivo nacional y nos entregue una solución concreta a lo planteado en el más breve plazo”, finalizó el escrito.

“EL GOBIERNO ESTA HACIENDO LO MEJOR QUE PUEDE”

El presidente de la Federación Nacional de Sindicatos del Transporte Forestal -Fenasitransfor- Heriberto López se refirió a la situación del alza de los combustibles, donde comentó que “yo tengo que abordar este tema en calidad de dirigente sindical y dirigente de trabajadores que están ligados al transporte, pero que no son autónomos, sino que conducen equipos de un tercero, y nosotros nos ponemos en el lugar del empleador en este caso respecto del alza de los precios de los combustibles, y que eso no se refleje en el alza de las tarifas del transporte, no es equitativo”.

En esa línea agregó que “como dirigente de trabajadores le puedo indicar que todas estas alzas no han repercutido en el aumento de los sueldo de los trabajadores”.

El presidente de la Fenasitransfor además precisó que “nosotros entendemos que los precio de los combustibles alteran el IPC del mes del año, y por cierto el incremento de la canasta básica se ha encarecido prácticamente un 100%, no así las remuneraciones, por lo tanto, obviamente que los trabajadores nos vemos perjudicados con este tipo de alzas, y donde en general hay un aprovechamiento de encarecer la canasta básica y encarecer muchas cosas que no deberían subir de precio porque no está asociado a los costos de fabricación”.

Heriberto López

Por último advirtió una posible maniobra política tras las advertencias de posibles movilizaciones por gremios de dueños de camiones, donde precisó que “yo creo que el tema de los manejos de los precios de los combustibles es un tema internacional, hoy día el gobierno está haciendo lo mejor que puede respecto de los temas paliativos y que no aumente el precio del combustible, y las grandes organizaciones gremiales del país como Chile Transportes o la CNTC están en conversaciones periódicas con el gobierno, y lo que yo he visto es que hay gremios de nivel inferior o menor que hoy día están politizados tratando de organizarse en el fondo para tratar de dar una especie de golpe al Gobierno”, enfatizó.